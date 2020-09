Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, weekend d’amore a Cannes/ Baci, abbracci e…

La storia d’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi prosegue a gonfie vele. L’ex ministro, a chi le punta il dito contro accusandola di trascurare il suo impegno politico da quando è fidanzata con l’attore romano, risponde dedicando la settimana al lavoro, ma concedendosi un weekend d’amore con l’uomo che è riuscito a farle battere nuovamente il cuore dopo anni di singletudine. La Boschi è così volata a Cannes dove ha raggiunto Giulio Berruti, impegnato sul set del film Girls from Dubai ce sta girando insieme ad Andrea Preti, a sua volta raggiunto dalla sua attuale fidanzata Susanna Giovanardi. Sulle spiagge di Can, le due coppie hanno trascorso un weekend all’insegna dell’amore e dei baci e il tutto è stato paparazzato dal settimanale Chi che, nel numero in edicola dal 30 settembre, pubblica le foto del weekend francese di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti.

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI, INNAMORATISSIMI IN FRANCIA

Prima amici ed ora innamoratissimi e inseparabili. Giulio Berruti e Maria Elena Boschi non riescono a stare lontani l’uno dall’altra. Con il compagno impegnato in Francia sul set, la Boschi è salita su un aereo e lo ha raggiunto trascorrendo con lui una giornata in spiaggia tra baci, abbracci e tante coccole. Bellissima e super elegante nel costume intero che evidenzia la sua bellezza, l’ex ministro si lascia stringere dal fidanzato che la rende serena e felice. La Boschi è volata in Francia per festeggiare con Berruti il suo 36esimo compleanno. Dopo la giornata in spiaggia, con Andrea Preti e la fidanzata, la coppia si è anche concessa una cena in un famoso ristorante di Cannes.



