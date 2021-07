Giulio e Costanza, genitori Loretta Goggi/ “Mio papà sognava una figlia cantante”

Giulio e Costanza sono i genitori di Loretta Goggi, originari di Circello in provincia di Benevento. Sin da piccolissima Loretta Goggi studia canto e musica, grandi passioni paterne. I genitori, infatti, assecondano la sua passione: quando ha poco più di 10 anni la accompagnano dai genitori a un provino per partecipare ad uno sceneggiato televisivo diretto da Anton Giulio Majano, “Sotto Processo” i cui attori principali sono Ilaria Occhini ed Alberto Lupo. Loretta ottiene la parte. In una lunga chiacchierata con Interviste Romane, Loretta Goggi ha parlato dei suoi genitori “Mio papà probabilmente sognava di avere una figlia cantante. Poi invece la mia strada è stata quella della prosa, che mi portava via da mia mamma per tanti mesi. Mio padre non era tanto contento di questo, ma con il passare del tempo è stato orgogliosissimo. Credo comunque di averlo fatto contento della carriera che ho intrapreso”.

Giulio e Costanza: i genitori di Loretta Goggi

Loretta Goggi ha vissuto a Roma con i suoi genitori fino a quando non ha conosciuto Gianni Brezza: “Fino a quando avevo 29 anni ho vissuto con i miei genitori. Poi ho traslocato a casa di mio marito. Oggi, alla veneranda età di 67 anni, posso dire di essere una donna libera che ha imparato a bastarsi, suo malgrado”, ha confessato qualche anno fa a Tiscali.it.

Mamma Costanza, nata nel 1924, è scomparsa nel 2014, dopo aver sofferto a lungo di demenza senile. In una recente intervista pubblicata dal settimanale DiPiù, la Goggi ha ricordato il difficile periodo in cui lei e la sorella Daniela hanno accudito la madre che non le riconosceva più: “Per un figlio è particolarmente difficile vedere il proprio genitore attraversarti con lo sguardo, senza sapere se in quel momento vede in te la bambina che ha cresciuto o una fastidiosa estranea”. E ha aggiunto: “Io e mia sorella siamo state le madri di nostra madre”.

