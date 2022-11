Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Elisabetta Gregoraci/ Avvistati insieme…

Chi è Giulio Fratini, il compagno di Elisabetta Gregoraci

Giulio Fratini è il compagno di Elisabetta Gregoraci. Inserito da Forbes nella lista dei talenti under 30 che si sono distinti nel 2020, il classe ’92 si è laureato al Politecnico di Milano e oggi è un affermato manager che lavora in diversi settori, tra hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia. Nella scorsa estate Fratini è stato avvistato con Elisabetta Gregoraci. I due sarebbero stati avvistati durante una vacanza in un lussuoso resort in Puglia, relax documentato anche dalla stessa conduttrice televisiva ed ex concorrente del GF Vip su Instagram. La relazione tra i due è iniziata la scorsa estate e pare proceda a gonfie vele come dimostrano gli scatti pubblicati sul Settimanale Chi.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, "voglia di un figlio?"/ L'indiscrezione bomba

Fratini e la Gregoraci hanno trascorso la bella stagione insieme, sono stati avvistati più volte insieme al Twiga, locale che Briatore ha insieme a Daniela Santanché a Forte dei Marmi, e poi in un lussuoso resort in Sicilia. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono stati paparazzati poi insieme a Milano durante la settimana della moda. Giulio Fratini ha iniziato anche a seguire su Instagram il figlio di Elisabetta, Nathan. Un segno che le presentazioni ufficiale in famiglia sono state fatte e che la relazione tra i due è stabile.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: il legame è serio/ Dopo Briatore...

Chi sono le ex fidanzate famose di Giulio Fratini?

Giulio Fratini è un giovane manager di 30 anni, figlio del famoso imprenditore fiorentino Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze, mentre suo nonno è il fondatore del noto brand Rifle, titolare di svariati Hotel di lusso e della collezione di orologi più costosa al mondo ovvero un miliardo di euro circa. Probabilmente è proprio il padre a trasmettere a Giulio la sua passione per il mondo delle imprese. Del passato di Giulio non si hanno molte informazioni, il manager infatti è una persona molto riservata ed è lontano anni luce dal mondo del gossip, almeno fino ad oggi.

Elisabetta Gregoraci a Scherzi a parte/ Video, una comparsa irritante “Tu sei pazza!”

Attualmente Giulio Fratini ha una relazione con Elisabetta Gregoraci. I due si frequentano dalla primavera 2022 ma la loro relazione è stata resa ufficiale solo in autunno. Precedentemente Giulio Fratini è stato fidanzato fino alla primavera 2022 con Roberta Morise, ex di Carlo Conti e showgirl. I due comparivano spesso insieme sui rispettivi profili Instagram. Tuttavia la relazione tra i due è naufragata a causa di un tradimento di Giulio, come confessato a un settimanale dalla stessa Roberta Morise. A luglio 2020 a Giulio Fratini è stato attribuito un flirt con Raffaella Fico: i due sono stati fotografati insieme in diverse località durante l’estate ma la relazione non ha avuto seguito. Nell’estate 2022 viene accostato più volte a Elisabetta Gregoraci dai i numerosi avvistamenti che i due hanno avuto insieme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA