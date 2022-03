Giulio Fratini, compagno Roberta Morise/ “Mi ha conquistato con la sua autenticità”

Giulio Fratini è il compagno di Roberta Morise. Un amore a distanza quello vissuto tra l’imprenditore e la conduttrice televisiva pronta a naufragare sull’Isola dei Famosi 2022. Tra i due c’è grande complicità e fiducia come ha precisato proprio la ex compagna di Carlo Conti: “ho una grande fiducia in Giulio. Al contrario delle storie precedenti la nostra è cominciata fin da subito mettendo delle basi di stima e fiducia, poi cresciute nel tempo. Mai avuto un litigio futile. Il nostro è un rapporto consapevole e maturo. Giulio mi ha conquistato con la sua autenticità”. Tutto tra i due è nato grazie allo zampino di un’amica come ha raccontato la Morise. “mi ripeteva spesso che ci trovava affini, che ci doveva presentare, così, un giorno, ci ha messo in contatto telefonico. Aveva ragione! La sintonia tra noi è stata immediata. Ci siamo poi incontrati a Milano e, sebbene fossimo entrambi con la mascherina, ci siamo piaciuti all’istante”.

Carlo Conti e Potito Starace, ex compagni di Roberta Morise/ Lei: "eravamo davvero tanto esposti"

Un primo incontro avvenuto ai giardini Indro Montanelli di Milano. I due si sono trovati subito come ha confessato la Morise: “non pensavo si potesse rimanere imbrigliati in uno sguardo appena incrociato, eppure a me è capitato. Ho incontrato un uomo speciale, ho riconosciuto due occhi buoni, profondi”.

Giulio Fratini e Roberta Morise: un amore a distanza

Da quel momento Giulio Fratini e Roberta Morise non si sono più persi di vista. I due si sono innamorati e hanno iniziato una relazione a distanza visto che la Morise vive tra Milano e Roma, mentre Giulio vive a Firenze. Nonostante le difficoltà però la loro storia procede a gonfie vele come ha raccontato la conduttrice che parlando proprio della distanza ha precisato: “rende tutto magico: l’attesa, la voglia di vedersi, il piacere di stare insieme condividendo cose semplici ma meravigliose, come cucinare l’uno per l’altra, stare a casa a parlare, a vedere film. E se siamo lontani, guardiamo la stessa serie tv, sincronizzati: ci sembra di essere comunque vicini”.

Chi è Roberta Morise, concorrente Isola dei Famosi 2022/ “Mia famiglia contraria”, ma il fidanzato…

Che dire Roberta è follemente innamorata del suo Giulio: “stare accanto a lui mi fa stare bene, mi dona la serenità, della quale avevo bisogno e che nell’ultimo anno avevo un po’ smarrito”.

LEGGI ANCHE:

Covid, Roberta Morise: “Non dissi nulla a mamma”/ De Girolamo: “Aiutata dai social”

© RIPRODUZIONE RISERVATA