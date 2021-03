Roberta Morise e Giulio Fratini fidanzati/ Dopo Raffaella Fico, l’imprenditore…

Roberta Morise esce allo scoperto con Giulio Fratini. La showgirl, su Instagram, pubblica la foto che vedete qui in alto in cui è tra le braccia dell’imprenditore fiorentino. Nessuna didascalia per la foto che la Morise sceglie di pubblicare solo con un sole. Entrambi con gli occhiali da sole, si godono il sole che li bacia stringendosi tra le braccia. Giulio Fratini non è nuovo al mondo del gossip. L’imprenditore fiorentino, infatti, ha avuto una storia con Raffaella Fico di cui, però, pare non esserci più alcuna traccia nella sua vita. Giulio Fratini e Roberta Morise, così ufficializzano il rapporto con una foto sui social in cui si mostrano abbracciati e, ai commenti curiosi dei fans, la showgirl risponde lasciando solo dei cuori rossi.

Roberta Morise e gli indizi sulla storia con Giulio Fratini

Roberta Morise è felice accanto a Giulio Fratini. Prima di rendere pubblica la storia con limprenditore fiorentino condividendo sui social la prima storia insieme, Roberta Morise aveva lasciato per strada qualche indizio. Il giorno di San Valentino, la showgirl aveva pubblicato una foto scattata a Firenze, città di Fratini e, tra i tanti commenti, era spuntato anche quello dell’amica Bianca Guaccero. “Amica se sei felice, sono felice per te”, aveva scritto la conduttrice di Detto Fatto a cui la Morise aveva risposto con un “sì” e un cuore rosso. Alcuni giorni fa, invece, aveva condiviso uno scatto in bianco e nero con la didascalia “serendipity” sottolineando il momento magico che sta vivendo. Accanto all’imprenditore, dunque, la Morise pare aver trovato la serenità che stava cercando. “Riusciva a farmi ridere e ne avevo proprio bisogno”, ha scritto pochi giorni fa sotto una foto scattata a Milano. Giulio Fratini, invece, sul proprio profilo Instagram, non ha ancora condiviso nulla.





