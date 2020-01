Scelta di Giulio Raselli, chi è?/ Giulia o Giovanna… (Anticipazioni Uomini e donne)

Chi è la scelta di Giulio Raselli? Finalmente è arrivato il momento di chiedercelo e di scoprire la risposta. Dopo una serie di registrazioni andate in scena senza il tronista in studio, ecco che oggi, 20 gennaio, in diretta andrà in onda la scelta di Giulio Raselli con tutto quello che questa significa. Il tronista è arrivato nel programma dopo il suo percorso, andato male, con Giulia Cavaglià e il suo iter a Temptation Island come tentatore, e poi? Tutto quello che i fan di Uomini e donne si aspettavano di lui non è successo, Giulio ha tirato il discorso alle lunghe, è stato poco coinvolgente proprio per questa sua apparente freddezza che non gli permette di essere empatico, o quasi. Dalla sua parte sono rimasti i suoi fan ma dall’altra si sono schierati chi non ha mandato giù il trattamento subito da Giovanna Abate e Giulia D’Urso.

GIULIO RASELLI, CHI E’ LA SCELTA? LE ANTICIPAZIONI DI UOMINI E DONNE…

Sono loro le corteggiatrici tra cui oggi Giulio Raselli dovrà fare la sua scelta, ma con quale risultato? Alla diretta di oggi il tronista di Uomini e donne ci arriva certo della sua scelta dopo le ultime esterne, ma cosa è successo e chi potrebbe essere la favorita? Inutile dire che con Giulia d’Urso ci sono state molte effusioni e coccole con tanto di visita ai genitori di lei in Puglia e commozione generale per la bella famiglia che sanno essere. Dall’altro lato ci sono state un sacco di discussioni, incomprensioni e muri che hanno un po’ rovinato il loro sprint iniziale. Ciliegina sulla torta Giovanna è arrivata a “provare” la poltrona di tronista a Uomini e donne e sembra proprio che l’intenzione di Maria De Filippi sia proprio quella di accoglierla nel programma se le cose con Giulio Raselli andranno male. Sarà davvero Giovanna la non scelta o il suo modo di tenere testa a Giulio le permetterà di essere la sua neo fidanzata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA