Giulio Raselli e Giulia d’Urso/ “Una data da segnare in agenda..” (Uomini e donne)

Giulio Raselli e Giulia d’Urso sono pronti per un nuovo capitolo della loro vita insieme. A soli dieci giorni dalla scelta avvenuta in diretta a Uomini e donne lo scorso 2 gennaio, la coppia ha annunciato di essere pronta ad andare a convivere. In realtà i due se lo sono detti dall’inizio e così Giulio ha dato alla famiglia di Giulia il tempo di salutare e organizzarsi e in questi giorni è rimasto a Brindisi ma il momento dell’addio è arrivato e i due ieri hanno preparato le loro valigie e hanno spiccato il volo. Questa è sicuramente una data importante da segnare in agenda per i due piccioncini del trono classico di Uomini e donne alla luce del fatto che da ieri i due si sono trasferiti a Valenza, città natale di Giulio Raselli. Con una serie di storie i due hanno mostrato il loro bello e divertente viaggio e ieri sera sono stati a cena con amici per rompere il ghiaccio.

GIULIO RASELLI E GIULIA D’URSO VANNO A CONVIVERE DOPO UOMINI E DONNE

L’ex tronista si è fatto scivolare addosso tutte le polemiche post scelta a Uomini e donne e si è impegnato in questo ragazzo confermando più volte di essere innamorato della sua Giulia e di non avere bisogno di altro. Nei giorni scorsi è stato preso di mira per via della sua scelta, per alcuni programmata, e del trattamento riservato a Giovanna Abate (presto neo tronista di Uomini e donne) e poi lui stesso ha risposto ad Alessandro Zarino, suo ex collega, per via della voglia di quest’ultimo di nominarlo continuamente. Messi a tacere tutti adesso a Giulio Raselli non rimane che vivere al meglio la sua storia con Giulia d’Urso.

