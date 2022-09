Giulio Raselli “Gf Vip? Se mi chiamano…”/ “Porterei caos, ho una testa del cavolo!”

Giulio Raselli al Grande Fratello Vip? Era quasi sicuro di partecipare alla scorsa edizione ed è stato considerato tra i possibili concorrenti per questa, eppure l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne resta ancora fuori dalla Casa più spiata d’Italia. “Ma cosa vi devo far capire, qua ci vuole… Vediamo, non lo so. Lo sto seguendo e mi piace”, ha spiegato Raselli, che dunque ha preferito non sbilanciarsi nell’intervista a Rtl 102.5 Trends & Celebrities. Ma già il fatto che non abbia escluso nulla ai microfoni di Francesco Fredella potrebbe essere indicativo in un certo senso. Invece sul cast ha espresso un giudizio positivo: “Ci sono dei personaggi che inizialmente non erano noti ma che sono simpatici. Secondo me è un cast molto carino, anche se sembrava il contrario all’inizio”.

Uomini e Donne, Giulio Raselli "Ho i linfonodi ingrossati"/ Fan preoccupati…

Visto che ci sono liti in corso nella Casa, Giulio Raselli si candida per dare altro pepe: “La Casa è una polveriera? Metterei ancor più polvere. Ma secondo me si è portati a impazzire lì. Se entrasse una bella testina di cavolo sarebbe meglio”. Sollecitato sulla possibile partecipazione al reality, Giulio Raselli – che era ospite diRtl 102.5 Trends & Celebrities con Gianmaria Antinolfi – ha lanciato un segnale: “Se mi chiamano, non è che posso star qua a morire dietro al Grande Fratello. Vedremo, dai, che devo fa’? Non è che posso andare a tirare le testate alla porta rossa”.

Uomini e donne, Giulio Raselli punge Giovanna Abate su Instagram/ Il secco commento

GIULIO RASELLI SEMPRE AD UN PASSO DAL GF VIP…

Giulio Raselli già a giugno aveva parlato ai microfoni di Francesco Fredella della sua mancata partecipazione al Grande Fratello Vip nella scorsa edizione. In quell’occasione aveva svelato di aver preso contatti con Alfonso Signorini per fargli sapere di essere super pronto. D’altra parte, non ebbe alcuna risposta dal conduttore. Era pronto a portare dentro la Casa la sua simpatia, ma anche quel pepe che un carattere particolare come il suo può portare scombinando gli equilibri del reality. Era anche disposto ad entrare al Gf Vip con la fidanzata, anche se sarebbe stato complicato viversi per tutta la giornata.

Giovanna Abate e Giulio Raselli, lite social!/ Gli ex Uomini e donne ai ferri corti..

Ora ci risiamo: Giulio Raselli vorrebbe trovare spazio in questa edizione, di avere un’occasione anche per far capire che non è un giovane tutto tatuaggi e muscoli. Potrebbe infatti portare la sua storia, quella di un ragazzo che lavora nell’azienda di famiglia, che produce gioielli da 60 anni. C’è dunque molto altro dietro quella faccia da spaccone che tende a mostrare quando è sotto i riflettori. Sotto le telecamere del Grande Fratello Vip invece sarebbe diverso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA