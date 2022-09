Uomini e Donne, Giulio Raselli “Ho i linfonodi ingrossati”/ Fan preoccupati…

Giulio Raselli preoccupa i fan: “Ho i linfonodi ingrossati e…”

Problemi di salute per Giulio Raselli. L’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato via Instagram di essersi sottoposto a due esami per cercare di approfondire dei problemi di salute. Giulio si è dovuto sottoporre ad un esame al pube. L’ex volto di Uomini e Donne non è riuscito però a prendere sonno per la tensione in quanto impaurito per i risultati. Giulio Raselli ha voluto poi rassicurare i followers una volta avuto l’esito degli esami. Giulio pensava che potesse essere qualcosa di peggio ma gli esami hanno rilevato solo una piccola ernia nella zona inguinale: “Esame fatto. Ho una piccola ernia con linfonodi, zona inguinale, leggermente ingrossati. Da tenere sotto controllo ogni sei mesi. Siate prudenti e appena avete qualche dubbio fatevi degli esami, spesso ci salvano la vita. Avete mai avuto linfonodi ingrossati? Vi sono peggiorati nel tempo?”.

Uomini e donne, Giulio Raselli punge Giovanna Abate su Instagram/ Il secco commento

Giulio Raselli dovrà sottoporsi ora regolarmente a dei controlli in modo da evitare brutte sorprese in futuro. Non è la prima volta che Giulio Raselli parla dei suoi problemi di salute. In passato, l’ex volto di Uomini e Donne aveva rivelato di aver sofferto di problemi di cuore poi però era tutto rientrato visto che lui stesso non ne aveva più parlato. Giulio aveva spiegato: “L’altra volta vi ho detto che avrei fatto una visita al cuore e l’ho fatta. Ho avuto un po’ di problemi al cuore qualche anno fa però è tutto apposto. La visita è andata perfettamente e non ho più nessun tipo di problema, il cuore non è ingrossato ed è tutto perfetto”.

Giovanna Abate e Giulio Raselli, lite social!/ Gli ex Uomini e donne ai ferri corti..

Giulio Raselli si candida come concorrente per il Grande Fratello Vip, l’appello a Signorini

Giulio Raselli si era candidato ufficialmente per entrare nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva scritto ad Alfonso Signorini per proporsi: “L’ho contattato e sa che sono super pronto. Non mi ha ancora risposto, però è in attesa di risposta. Io porterei la mia simpatia. Mi piace fare il burlone, lo stupido in senso buono, divertirmi, divertire anche gli altri, e stare al gioco. Un’entrata in coppia? Perché no! Sarebbe sicuramente complicato, viversi per 24 ore diventerebbe molto più difficile. Mi è venuta un po’ di ansia”. La fidanzata Carlotta Adacher però aveva espresso la sua gelosia nell’ipotesi in cui Raselli fosse entrato nella casa del GF Vip: “Fondamentalmente non sono una tipa molto gelosa, ovvio che se mi dai modo sì, ciò che è mio è mio, però guarderei molto i comportamenti”.

Giulio Raselli (Uomini e Donne): "Voglio fare il GF Vip"/ "Ho scritto a Signorini..."

Nonostante siano passati alcuni anni dalla partecipazione di Raselli a Uomini e Donne, l’ex tronista è tornato a parlare di Giovanna Abate. Un follower gli aveva chiesto come mai non avesse scelto Giovanna e a quel punto Raselli ha pubblicato un suo scatto invecchiato con il commento: “Perché mi avrebbe fatto diventare come in foto nel giro di 48 ore”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA