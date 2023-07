Giulio Raselli sbarca su Only Fans/ L’ex corteggiatore di Uomini e Donne approda sulla piattaforma hot

Giulio Raselli approda su Only Fans: “Pensavo non facesse per me”

La piattaforma di contenuti per adulti sta raccogliendo molti volti noti di Uomini e Donne. Il primo ad aprire la strada è stato Luca Peracchi, noto per la controversa relazione con Mercedesz Henger e per il percorso nel dating show. Inoltre, anche Matteo Fioravanti e Joele Milan si erano uniti al mondo dell’hard. Ora, si è aggiunto anche Giulio Raselli che ha deciso di mostrarsi in immagini decisamente più piccanti e inedite.

“Pensavo non facesse per me e di non aprirlo mai nella vita. Le cose cambiano. Clicca e divertiti” scrive l’ex corteggiatore di Giulia Caviglià. Proprio lui che, nel 2020, ha partecipato al dating show in qualità di tronista per poi scegliere la bella Giulia D’Urso. L’ex volto di Uomini e Donne si è, dunque unito, agli altri sbarcando su Only Fans, nota piattaforma per contenuti più spinti.

La storia d’amore tra Davide Donadei e Chiara Rabbi non sembra essersi conclusa, anzi, sono spuntati altri retroscena piuttosto preoccupanti. Secondo l’ex tronista Giulio Raselli, Donadei una volta uscito dal Grande Fratello Vip 2022, avrebbe fatto della violenza psicologica sulla sua fidanzata.

“È una cosa terribile secondo me, perché Chiara sta subendo tantissimo questa situazione ed è quattro giorni che non ha più a che fare con amici e parenti. Non si sa più nulla di lei, e questo non va assolutamente bene” queste le parole dell’ex volto di Uomini e Donne. Tutto è partito dalla richiesta della Rabbi di scambiarsi il numero con Raselli per amicizia. Questa versione, però, non sembra aver convinto Davide che penserebbe la fidanzata gli stia mentendo e che ci sia del tenero tra loro: “Chiara Rabbi e Davide Donadei, in questo momento, sono chiusi in una stanza d’albergo, non si sa dove, se a Milano o in altri posti, ma poco cambia. In un delirio di coppia. Davide stia creando una pressione psicologica pesante nei confronti di questa ragazza che sinceramente non si merita, perché è una donna e perché è piccola” ha affermato l’ex tronista.

