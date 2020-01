Giulio Raselli/ Ultimi giorni da single? Scelta in arrivo (Uomini e Donne)

Ultimi giorni da single per Giulio Raselli? Le festività natalizie si sono ormai concluse e, dopo aver trascorso Natale e Capodanno con amici e famiglia, il tronista di Uomini e Donne, nella registrazione del trono classico di Uomini e Donne che, come svela il Vicolo delle News è stata fissata per il 9 gennaio, dovrebbe finalmente scegliere la donna della sua vita. A contendersi il cuore di Raselli sono Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Entrambe bellissime, le due corteggiatrici sono molto diverse tra loro: se Giovanna, infatti, ha dimostrato di avere un carattere forte e deciso, Giulia ha mostrato soprattutto la parte più dolce di se stessa. Attualmente è impossibile prevedere quale sarà la scelta di Giulio che non ha mai nascosto di avere tantissimi dubbi al punto da aver rimandato il più possibile il momento tanto atteso. Ora, però, il tempo è scaduto e giovedù 9 gennaio dovrebbe congederarsi dal pubblico di Uomini e Donne.

SCELTA GIULIO RASELLI: IL PUBBLICO PUNTA SU GIOVANNA ABATE

Chi sarà la scelta di Giulio Raselli? Il pubblico di Uomini e Donne punta soprattutto su Giovanna Abate con cui il percorso è stato più lungo e completo. Tuttavia, a convincere Giulio a scegliere Giovanna potrebbe essere tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane. Giulio, infatti, ha più volte sottolineato di aver subito il giudizio della famiglia di Giovanna, in particolare di una zia che non ha nascosto di sognare per la nipote un ragazzo diverso. Inoltre, nella scorsa registrazione del trono classico, tra Giovanna e Giulio è scoppiata l’ennesima lite. Di fronte alla decisione di Giulio di rinviare ancora la scelta rimandandola alla registrazione del 9 gennaio, la Abate ha perso la pazienza attirandosi, però, le critiche degli opinionisti con Lorenzo Riccardi che l’ha accusata di voler dire no a Giulio e di stare facendo di tutto per portare il tronista a non sceglierla. Cosa accadrà, dunque, il giorno della scelta? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

