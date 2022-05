Uomini e Donne, Giulio Raselli e Carlotta Adacher si sono lasciati?/ “La distanza…”

Giulio Raselli rivela il problema della storia con Carlotta Adacher: “La distanza è…”

Giulio Raselli è tornato a parlare di Carlotta Adacher. L’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne ha così chiarito qual è il problema della loro relazione. Nei giorni scorsi si era infatti vociferato di una crisi tra loro. Giulio e Carlotta si sono conosciuti durante un viaggio di lavoro e da quel momento non si sono più lasciati. Tra i due ultimamente tira aria di maretta ed è stato lo stesso Giulio ad annuncialo sui social ai suoi followers: “Ragazzi, sono qui per parlarvi della situazione con Carlotta, vi avevo promesso che l’avrei fatto e ci tengo a farlo. Con Carlotta va così e così, è un problema mio mi sembra corretto dirlo, è un problema della distanza”.

Giulio Raselli e Carlotta Adacher vivono in due diverse città ma a quanto pare non riescono a vedersi di frequente. Questo ostacolo avrebbe complicato il rapporto tra i due tanto che Giulio ha poi proseguito: “La distanza è molto ampia, io sono di Valenza in Piemonte, lei di Roma, facciamo fatica a vederci. I miei impegni di lavoro sono molto grandi in questo periodo della mia vita e si fa fatica. E’ un problemaccio, non siamo ancora riusciti a risolverlo e quindi parlando per me non mi consente di fare quello slancio alla relazione che sarebbe corretto”. Giulio si addossa la responsabilità per quanto sta succedendo con Carlotta anche le sue parole successive fanno intendere che la coppia ci ha provato ma che non è andata bene.

Giulio Raselli ha proseguito nell’annuncio ai followers spiegando di essere dispiaciuto per il fatto che Carlotta potesse essere considerata l’artefice della situazione. Giulio ha raccontato: “Insomma è un problema mio, mi dispiace che qualcuno abbia pensato che Carlotta potesse essere l’artefice di tutto questo, nel senso che abbiamo fatto tutto questa cosa veloce ma poi non c’era interessamento da parte di entrambi, da parte mia o sua. Non è così, abbiamo deciso di fare quel passo insieme perché eravamo fermi sull’idea che sarebbe stato qualcosa di bello, c’è ancora l’idea che lo possa essere”.

Giulio Raselli non incolpa nessuno anche se da queste dichiarazioni si intuisce che la loro storia sia finita. La reazione di Carlotta non si è fatta attendere. A poche ore di distanza infatti la ragazza ha pubblicato una storia Instagram con uno sfondo nero e un pagliaccio. Si sarà voluta riferire a Giulio Raselli? Probabilmente la ragazza non è d’accordo con quanto detto da Giulio. Lui parla di distanza ma è pur vero che quando c’è l’amore e il sentimento tutto diventa possibile. Se lui ha messo le mani avanti vuol dire che c’è qualcosa in più e che la motivazione addotta non è poi così credibile. Carlotta risponderà a queste dichiarazioni? In che modo replicherà?











