Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele/ “Dopo 15 anni insieme ci siamo sposati”

Chi è Giulio Tassoni?

Giulio Tassoni è il marito di Eleonora Daniele. Imprenditore romano che opera nel settore della cosmesi, Giulio è discendente dello scrittore seicentesco Alessandro Tassoni, autore del celebre componimento “La secchia rapita”. Molto riservato, il marito dell’ex gieffina non ha profili Instagram o Facebook e non appare nemmeno in quelli di Eleonora Daniele. La coppia si è conosciuta nel 2000 durante un party organizzato nel locale Piper di Roma. La conduttrice di “Storie Italiane” era subito rimasta colpita dall’imprenditore, che invece non sembrava interessato ad approfondire la conoscenza. I due si sono rivisti qualche mese dopo a cena di un’amica comune e da qual momento hanno iniziato a frequentarsi. Dopo qualche hanno di convivenza, Giulio Tassoni ed Eleonora Daniele si sono sposati il 14 settembre 2019.

Giulio Tassoni ed Eleonora Daniele: la nascita di Carlotta

Eleonora Daniele aveva annunciato il matrimonio con l’imprenditore su Chi: “Finalmente dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io e Giulio ci sposiamo. Lo faremo in chiesa e io avrò l’abito bianco con lo strascico”. Il 25 maggio 2019 la conduttrice e il marito sono diventati genitori di Carlotta. L’imprenditore è stato molto d’aiuto alla moglie nei primi mesi dopo l’arrivo della bambina: “Giulio è stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando Carlotta non dormiva. La prendeva in braccio e la calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato”, ha confessato la conduttrice a Diva e Donna. Tassoni è stato al fianco della moglie anche quando è morto il fratello Luigi: “Sono stati anni difficili dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa. Soffriva di autismo, ma è mancato all’improvviso e non è stato facile superare il dolore. È ancora molto complicato parlarne”, ha confessato a Chi.

