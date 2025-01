Simpatico siparietto questo pomeriggio a La Volta Buona di Caterina Balivo; come di consueto la puntata si è aperta con un divano ampio e ricco di ospiti per disquisire a proposito di ciò che riguarderà il prossimo Festival di Sanremo. Tra i presenti anche Giulio Todrani – papà di Giorgia – e Lory Del Santo. Proprio loro i protagonisti della gag ‘romantica’ con la conduttrice che ha incalzato entrambi chiaramente con toni e argomentazioni scherzose.

“Giulio, è da un po’ che ti vedo distratto, stai guardando Adriana Volpe da inizio puntata”, scherza così Caterina Balivo con Giulio Todrani che prontamente stando al gioco rincara: “Si è vero sono distratto, ma in realtà stavo guardando Lory Del Santo”. La conduttrice a questo punto chiarisce: “Si ma lei è fidanzata…”. L’attrice però – sempre scherzosamente – regge il gioco: “Sono impegnata, ma non ho mai detto che sono bloccata, posso guardare in giro”.

Proseguendo la simpatica gag, Lory Del Santo – a proposito di Giulio Todrani – ha poi aggiunto: “L’ho guardato anch’io prima e gli ho fatto anche un complimento… Cosa gli ho detto? Che ha un bel viso, poi guarda che capelli!”. Il papà di Giorgia a questo punto riprende la parola – sempre a La Volta Buona – e spiega: “Ci siamo presentati e lei non sapeva nemmeno chi fossi; poi qualcuno le ha detto che sono il papà di Giorgia. Mi ha detto: ‘Sei un bell’uomo, un bel padre’…”. Chiaramente, il tutto è avvenuto con toni ironici e senza finalità ‘serie’ come dimostrato dai sorrisi e dalle risate nello studio di Caterina Balivo.