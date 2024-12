Trent’anni insieme e non sentirli. Maria Grazia Cucinotta e suo marito Giulio Violati hanno da poco raggiunto questo grande traguardo e, come coppia, non sembrano affatto sentire gli effetti del tempo. Eppure nel corso degli anni marito e moglie sono stati messi alla prova dalle inevitabili dinamiche relazionali, tra alti e bassi, qualche litigio e ovviamente tantissimo amore. Una storia che, come alcuni dei fan più accaniti sanno, è praticamente nata per caso quando in occasione di una cena di Capodanno a casa di Massimo Santoro, Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta si incontrarono e si innamorarono perdutamente.

In realtà, nel primissimo incontro non scattò la fatidica scintilla, almeno non per la showgirl. In una intervista ha ammesso che aveva dei pregiudizi nei confronti di Giulio e che ai suoi occhi appariva come un “ragazzino viziato”. Ma come spesso succede in amore, il tempo fa cambiare idea. Così Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati si sono dati una chance e nel 1995 hanno compiuto il grande passo del matrimonio. Dalle loro nozze è arrivata una figlia di nome Giulia, a cui entrambi sono legatissimi.

Maria Grazia Cucinotta e l’amore per il marito Giulio Violati: il ‘segreto’ di una storia così longeva

Dunque oggi ‘amore tra Maria Grazia Cucinotta e Giulio vola alto, come ha confermato quest’ultimo in una sorta di intervista doppia rilasciata di recente a Verissimo. In quella circostanza, Giulio aveva sottolineato orgoglioso il traguardo importantissimo dei trent’anni di matrimonio, riconoscendo i meriti principali alla sua dolce metà.

“Trent’anni insieme? Se facciamo coppia da così tanto tempo è tutto merito di Maria Grazia. Lei è un dono di Dio”, le sue parole nel salotto di Canale 5. La loro relazione prosegue dunque a gonfie vele e nonostante i tanti anni insieme, l’uno al fianco dell’altro, l’alchimia è sempre altissima.

