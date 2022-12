Giuse the Lizia, chi è? Con “Sincera” a Sanremo Giovani 2022/ Amore improvviso è lotta imprevedibile

Giuse the Lizia finalista di Sanremo Giovani con la canzone Sincera

C’è anche Giuse The Lizia con la canzone Sincera tra i finalisti di Sanremo Giovani. Il cantautore ha tutte le intenzioni di proseguire il suo percorso e di accedere alla kermesse sanremese del 2023, dopo essere stato selezionato da Amadeus e la Commissione Musicale Rai per partecipare alla finale giovani, insieme ad altre undici promesse del nostro panorama musicale. Il cantautore è pronto ad emozionare pubblico e la giuria con Sincera, una canzone d’amore che promette davvero bene, come del resto l’artista stesso.

“Prendo ispirazione da numerosi cantanti, il mio artista di riferimento è Battiato. Anche il mondo rap influenza molto i miei testi, Marracash e Club Dogo solo per citarne un paio”, ha raccontato al sito Manintown. Grande voglia di fare bene in questa finale di Sanremo Giovani, con l’adrenalina da tenere a bada. “Uno dei mie rituali è tentare di chiacchierare per distrarmi. Sono abbastanza ansioso e riesco a gestire l’ansia accanto a persone con cui sto bene, parlando del più e del meno. È il mio momento per staccare e poi godermi il concerto sul palco”, ha spiegato il giovane Giuse The Lizia.

Giuse the Lizia, significato della canzone Sincera: l’amore è una lotta imprevedibile, l’unica soluzione è godersi il momento

Per la finale di Sanremo Giovani, dunque, il cantautore ha preparato una splendida canzone d’amore, un brano dedicato a tutti quegli amori nati all’improvviso da un incontro causale e che, almeno inizialmente, possono apparire come una piccola grande lotta il cui esito è imprevedibile. E allora l’invito del cantante è quello di godersi semplicemente il momento e le sensazioni che quel momento porta con sé.

Per il nuovo anno, Giuse The Lizia ha già l’agenda piena di impegni, infatti a gennaio sarà impegnato con ONE MORE TIME TOUR 2023, serie di date nei club che prende il nome dall’ultimo singolo lanciato. Da Milano a Palermo, passando per Bologna, il cantante è pronto a “conquistare” l’Italia. Sui social i numeri sono ancora contenuti per Giuse The Lizia, ma comunque registrano un crescendo. Sicuramente la finale di Sanremo Giovani sarà un’ulteriore possibilità di ampliare la sua visibilità. Nella speranza che possa essere il viatico per il Festival di Sanremo 2023…

