GIUSEPPE CERCA GIOVANNA DOPO 70 ANNI/ Lei mente, poi si svela! (C’è Poste per te)

La seconda Giovanna che entra nello studio di C’è Posta per te si rivela non essere quella giusta ma ammette di conoscere una Giovanna che, effettivamente, vive nella via citata dall’uomo. Questa Giovanna è proprio la terza donna che lo staff di Maria De Filippi è riuscito a trovare. Fa il suo ingresso in studio e tutto sembra portare a credere che sia proprio lei quella giusta. Invece la donna nega sia di conoscerlo che di avere con lui dei punti in comune. Eppure sembra mentire su alcuni aspetti, quasi per evitare di ammettere di essere davvero lei la donna che cerca Giuseppe. Così alla fine lo saluta e va via. Pochi minuti dopo, chiede però di incontrarlo dietro le quinte. È qui che, credendo di non essere ripresa, svela di aver mentito a tutti e che la Giovanna che cerca è proprio lei. La donna non voleva svelarsi in pubblico e gli chiede di non cercarla e non chiamarla più. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giuseppe cerca Giovanna: a C’è Posta per te ne arrivano 3!

Giuseppe è tra i protagonisti della nuova puntata di C’è Posta per te. L’uomo ha da poco compiuto 91 anni e cerca una donna conosciuta a Palermo ben 70 anni fa, nel 1948. Si tratta di Giovanna che, a quel tempo, aveva 13 anni. Passano gli anni, i due prendono strade diverse. Giuseppe si sposa e il suo matrimonio dura ben 60 anni fino a quando, nel 2016, rimane vedovo. Un giorno gli arrivano i saluti di Giovanna e lui si ricorda di quella ragazzina di 13 anni. Da qui i due iniziano a sentirsi telefonicamente ma, quando lui avanza il desiderio di incontrarla, lei si sfa sfuggente e quasi evita le sue chiamate. È per questo che Giuseppe chiede l’aiuto di Maria De Filippi.

Giuseppe cerca Giovanna a C’è Posta per te… 70 anni dopo!

A C’è Posta per te, Giuseppe cerca Giovanna, donna conosciuta ben 70 anni fa. Maria De Filippi svela però che con quel nome ne ha trovate tre di donne. La prima fa il suo ingresso in studio ma tra grandi perplessità. “Secondo me avete sbagliato persona” ammette la donna, e quando apre la busta anche Giuseppe dice subito che non è la Giovanna che cerca. “Maria non è lei, può andare via!” sbotta l’uomo. Arriva il momento della seconda donna ma, al solo vederla ammette che non le sembra lei. “Maria non posso credere che abbia questo viso!” sbotta ancora Giuseppe, scatenando le risate del pubblico. Stavolta però c’è un altro dettaglio che coincide: la donna è di Trapani, come detto da Giuseppe. Che sia davvero lei la donna che cerca?



