Anna Pettinelli è ormai un volto cardine di Amici e, in parallelo con la sua longeva carriera radiofonica, riscuote sempre grande curiosità e seguito da parte degli appassionati. Non manca chi ama spulciare tra le faccende sentimentali dei personaggi noti e, in questo caso, sul conto della professoressa del talent di Canale 5. Ebbene, di recente abbiamo appreso la rottura con l’ex fidanzato Giuseppe; non noto al mondo dello spettacolo e ‘gelosamente’ protetto dalle luci della ribalta.

Molti infatti si saranno chiesti: chi è Giuseppe, l’ex fidanzato di Anna Pettinelli? Oltre agli scatti social insieme e ai racconti della conduttrice radiofonica si sa ben poco, come ad esempio la genesi del loro amore graduale: “Mi sono innamorata pian piano, da grandi non c’è il colpo di fulmine”. Parlava così la professoressa di Amici a proposito degli albori della liaison che, alcune settimane fa, pare sia giunta alla conclusione.

Anna Pettinelli e l’ex fidanzato Giuseppe: “Ecco perchè è finita, le persone…”

Ma perchè Anna Pettinelli e l’ex fidanzato Giuseppe si sono lasciati? E’ stata lei stessa in una recente intervista a parlare della fine di questo amore seppur evitando di entrare nel merito delle ragioni che avrebbero sancito la rottura. “Non sono più fidanzata, ancora una volta single: io e Giuseppe non stiamo più insieme”. Esordiva così Anna Pettinelli sul tema sentimentale nello studio di Verissimo: “Le persone non sono ciò che sembrano, lo ripeto ed è la verità; non spiego i motivi precisi ma questo e quanto”. A quanto pare – stando alle parole di Anna Pettinelli – non sarebbe finita proprio al meglio con l’ex fidanzato Giuseppe.