Giuseppe Cruciani, concorrente al Grande Fratello Vip 8?/ “Era pronto ad accettare”, l’indiscrezione

Giuseppe Cruciani possibile nuovo concorrente al Grande Fratello Vip 8?

Il nome di Giuseppe Cruciani, era già stato fatto da Dagospia come possibile opinionista del Grande Fratello Vip 8. Ora, riemerge di nuovo il giornalista de La Zanzara ma in veste di concorrente. Secondo Davide Maggio, Alfonso Signorini avrebbe pensato proprio a lui come possibile vip all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Jessica Selassié: "Mi sto riprendendo..."/ La verità sul ritocchino al seno

“C’è un altro nome per il GF Vip che si aggiunge all’elenco che circola da giorni. Si tratta di Cruciani che pare, così mi risulta dalle mie informazioni, lui è stato contattato anche per Ballando con le Stelle, ma ha detto di no, ha rifiutato. Ma pare che adesso avesse intenzione di accettare la proposta del GF, ma sembra che anche il suo nome sia stato scartato, come anche altri” ha affermato Davide Maggio che continua: “A me lui risulta come concorrente e non come opinionista. Cioè per quello che so gli è stato proposto di fare il gieffino“.

Soleil Sorge: "Ecco cos'è accaduto tra Oriana e Daniele in Sardegna"/ "Azzuffata, poi cacciate dal locale…"

Cruciani e l’indiscrezione come opinionista del Grande Fratello Vip 8

Sonia Bruganelli ha ufficialmente annunciato il ritiro dal ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 8. Si comincia, dunque, a pensare a chi potrebbe sostituire l’ex moglie di Bonolis sulla poltrona rossa. Secondo l’indiscrezione di Dagospia, Signorini avrebbe pensato al giornalista per smuovere un po’ gli animi della Casa.

“Il padrone di casa vorrebbe spiazzare tutti, ha annotato nella sua lista di nomi quella di Giuseppe Cruciani ma il giornalista è considerato una mina vagante, molto difficilmente potrebbe ottenere l’ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotta” si legge sul portale. Dagli ultimi rumor, però, sembra che il giornalista de La Zanzara sia stato scartato dall’amministratore delegato di Mediaset.

Figlia di Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip 8?/ Lo scoop bomba: "Ha fatto il provino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA