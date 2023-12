Giuseppe e Anita Olivieri eludono i microfoni, confessioni choc/ “Ha una tresca con un autore del GF”

Anita ha un flirt con un autore del Grande Fratello? Ecco cosa è successo

Nelle ultime ore sta circolando una clip video in cui Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri eludono i microfoni, per parlare di nascosto. Ma cosa si sono detti i concorrenti? Su Twitter gli utenti hanno rivelato il contenuto della conversazione e messo il video online in modo che tutti potessero ascoltare.

Secondo quanto riporta Blogtivvu, sembra che Anita abbia un flirt segreto con un autore del Grande Fratello e che avesse chiesto a Giuseppe se la persona in questione fosse turbata dal video insieme a Federico. Il web ha subito puntato il dito contro i concorrenti che hanno sempre attaccato Beatrice Luzzi, accusandola di parlare contro gli altri senza microfoni.

non anita che chiede a giuseppe di controllare se santucci è turbato per la storia della clip con Federico #grandefratello pic.twitter.com/wGW9ZHWv5C — ei blondie.🧋 (@larrogante06) December 12, 2023

A proposito di Olivieri, la concorrente è stata al centro di una diatriba tra Beatrice Luzzi e Sara Ricci. Tra le due si sono consumati diversi scontri nella casa del Grande Fratello, uno tra questi è avvenuto anche nella diretta di ieri sera.

In particolare, l’attrice avrebbe rivelato cosa fa Anita Olivieri in bagno. Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni in merito alle sue accuse, ma Sara non ha voluto rivelare il contenuto delle confidenze di Beatrice. E’ davvero così? In puntata, Luzzi ha smentito tutto; ma quale potrebbe essere la verità riguardo ad Anita non è dato sapere. Che riguardi la tresca segreta con l’autore del GF? Al momento si tratta solo di supposizioni.

