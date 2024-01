GIUSEPPE E ANTONIA: “4 ANNI CHE LE NOSTRE FIGLIE NON CI PARLANO”/ Lite a C’è posta per te 2024, poi la pace!

Si accende una grande discussione tra Giuseppe e le sue due figlie a C’è posta per te 2024. Le due ragazze sono arrabbiate, al punto tale da voler chiudere la busta. “Io sono stata un periodo in cui mi sentivo proprio male, se vedevo sul cellulare le sue telefonate e i messaggi stavo male. Io voglio chiudere perché mi sento più tranquilla, sto bene con me stessa. Essendo arrabbiata posso fare la cosa un po’ alla volta”, sono state le parole di Francesca.

Maddalena si è detta d’accordo, anche se Maria De Filippi ha notato in lei un atteggiamento più propenso alla pace. Giocando proprio su questo, la conduttrice è alla fine riuscita a far fare un passo indietro a entrambe le ragazze, che alla fine hanno aperto la busta e riabbracciato i genitori. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Giuseppe e Antonia e delle due figlie a C’è posta per te 2024: “Non ci parlano da 4 anni”

La prima puntata di C’è posta per te 2024 racconta la storia di una famiglia divisa a metà. Fanno il loro ingresso in studio Giuseppe e Antonia, marito e moglie che scrivono al programma per le due figlie Maddalena e Francesca, con le quali non hanno rapporti da 4 anni. Tutto inizia nel 2013, quando alla festa di compleanno di Francesca, Maddalena vuole presentare loro il suo fidanzato Mariano, che lavora in Germania. Lui fa però subito presente di voler portare la figlia in Germania con lui, cosa che ai due genitori non piace, trovandola precoce.

La storia va avanti. Giuseppe e Antonia conoscono anche i genitori di Mariano, si fidanzano ufficialmente. Lei vuole trasferirsi in Germania ma loro vogliono che lei prima si sposi. Lei però parte e non fa più ritorno. Poco dopo scoprono che Maddalena è incinta e qualche tempo dopo anche che si è sposata senza dir loro niente.

Giuseppe e Antonia, lite con le figlie a C’è posta per te 2024

Qualche tempo dopo accade la stessa cosa con l’altra figlia, Francesca, che inizia a frequentare il fratello di Mariano, Cristian, va in Germania e non fa più ritorno. Anche lei si sposerà senza invitare i suoi genitori e andrà avanti nella sua vita senza di loro. Un incontro tra Giuseppe e Antonia e le due figlie arriverà durante le vacanze estive, ma un mancato gesto dei genitori scatenerà l’ennesimo scontro tra le due famiglie. “Non ci conosci, per comportarti così significa che non ci conosci!” è l’accusa che lancia la figlia minore al padre che rimane particolarmente scosso.

