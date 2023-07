Giuseppe e Gabriela sono tornati insieme?/ Lui chiede un secondo confronto a Temptation Island 2023, lei…

Giuseppe e Gabriela stanno insieme dopo Temptation Island 2023? Lui chiede il secondo confronto

La terza puntata di Temptation Island 2023 è stata infiammata dal falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe. Basito dalla visione di alcune immagini della fidanzata in compagnia del single Fouad, Giuseppe ha deciso di chiedere il confronto immediato, da lei accettato. Tra i due sono volate accuse e parole pesanti, alla fine delle quali entrambi hanno annunciato di voler lasciare il programma da solo.

Senza salutarsi, Giuseppe e Gabriela hanno abbandonato il falò di confronto da parti opposte, poi in lacrime hanno manifestato tutto il dolore per questa decisione. Eppure le anticipazioni della quarta puntata ci svelano che Giuseppe ha deciso di chiedere un secondo falò di confronto con l’ormai ex fidanzata Gabriela.

Giuseppe e Gabriela sono tornati insieme? Gli indizi dal web

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2023 non solo scopriremo perché Giuseppe ha chiesto un altro confronto con Gabriela, ma anche se quest’ultima ha accettato. Una risposta che potrebbe esserci già se valutiamo le indiscrezioni che circolano sul web ormai da giorni. Pare infatti che Giuseppe e Gabriela siano stati avvistati insieme dopo il programma, e c’è chi dice che i due non si siano mai lasciati. Se così fosse, Gabriela questa sera raggiungerà Giuseppe al falò di confronto e, dopo una lunga discussione, i due torneranno dunque insieme. Una scelta che, qualora confermata, scatenerebbe un fiume di critiche sul web, soprattutto rispetto a quanto la stessa Gabriela ha raccontato durante il suo percorso a Temptation. La 19enne ha infatti svelato di essere stata tradita, e in più di un’occasione, dal fidanzato, e di non essere più disposta a tollerare tutto questo. Sarà davvero così?

