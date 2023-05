Giuseppe e Lolette genitori Carlo Conti/ “Mio padre morto presto, devo tutto a mamma”

Giuseppe e Lolette genitori Carlo Conti: la morte del padre

Carlo Conti è uno dei conduttori più noti nel panorama televisivo italiano, eppure la sua vita non è stata priva di salite. Il conduttore, al settimanale Oggi, ha raccontato la difficile infanzia senza il padre, morto quando lui aveva solo 18 mesi a causa di una malattia.

“Sono un privilegiato, non mi lamento… Ho pensato che se questa cosa fosse successa 50 anni fa, mi sarei trovato in una situazione difficile: mia mamma era sola, perché mio babbo è morto quando avevo 18 mesi, e vivevamo in un piccolo bilocale in affitto” ha confessato Carlo Conti. Le difficoltà, però, lo hanno temprato e dato la forza di andare avanti diventando uno dei volti televisivi più famosi e apprezzati. Ora, il conduttore è circondato dall’amore della moglie Francesca Vaccaro e del figlio Matteo.

Carlo Conti racconta il difficile passato della madre Lolette: le sue dichiarazioni

Carlo Conti, al settimanale Oggi, aveva raccontato dei momenti vissuti in lockdown e proprio in quei momenti si è lasciato andare al ricordo della morte del padre e della vita difficile della madre: “Lei si dava da fare, con mille lavori e in una situazione del genere non avrebbe avuto i soldi per andare avanti. Pensando a questo, mi rendo conto di quante famiglie oggi si trovano in difficoltà e vanno aiutate”.

Carlo Conti ricorda, dunque, la difficoltà della madre Lolette nel crescere da sola un figlio a causa della prematura scomparsa del marito. Proprio il conduttore ha svelato che la donna ha fatto di tutto per riuscire a proteggere il figlio, nonostante la loro situazione economica non fosse delle migliori.

