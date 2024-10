Alessandro Cattelan al timone di Sanremo Giovani: l’annuncio di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e Carlo Conti torna in televisione con nuovi importanti annunci, in vista della prossima edizione della kermesse in programma dall’11 al 15 febbraio. Il conduttore e direttore artistico è intervenuto ieri sera al TG1, nell’edizione delle ore 20, per snocciolare nuovi succosi dettagli su questo percorso di avvicinamento al Festival che verrà. A cominciare da Sanremo Giovani, che “sarà un vero e proprio talent in onda dal 12 novembre per cinque serate“.

Tantissime le candidature inviate dai giovani cantanti che vorrebbero concedersi la possibilità di calcare il palco dell’Ariston. Per questo motivo, spiega Conti, “prolunghiamo l’iscrizione dei giovani, che sono tantissimi, e abbiamo spostato la possibilità di iscriversi a giovedì 10 alle ore 19“. Sanremo Giovani si svilupperà in 5 seconde serate su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre, data in cui si scoprirà chi potrà partecipare al Festival 2025 tra i Big in gara; a condurre il talent, annuncia, sarà nientemeno che Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan sbarca anche al DopoFestival: “Commenteremo quello che è successo“

“Sono molto felice – commenta Alessandro Cattelan, anch’egli in collegamento ieri sera al Tg1 assieme a Carlo Conti – anche perché mi ero preso una pausa dai talent e avevo voglia di ritornare a maneggiare un po’ la musica. Quindi mi sembra un ottimo modo per ritornare ad un ambiente che conosco e che amo e farlo con dei ragazzi giovani, che avranno l’opportunità poi di calcare il palco di Sanremo“.

Ma Alessandro Cattelan non si ferma qui perché, oltre alla conduzione di Sanremo Giovani, sarà anche al timone del DopoFestival che farà seguito alle serate di Sanremo 2025, dove raccoglierà interviste, opinioni e commenti a caldo sulle puntate. “Carlo mi ha proposto un progetto interessante e ampio – ammette Cattelan –quindi sono molto felice. Questo è l’altro lato della mia carriera, il talent da una parte e la seconda serata brillante, divertente, con cui accompagnare poi a dormire gli ascoltatori che, dopo essersi goduti Sanremo, si godranno un po’ di dibattito finale e commenteremo quello che è successo“.

