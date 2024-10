Tale e Quale Show 2024: anticipazioni e diretta quarta puntata

Anche oggi venerdì 11 ottobre 2024 è tutto pronto per ricominciare con il quarto appuntamento di Tale e Quale Show 2024. Come sempre, alla conduzione troviamo Carlo Conti che porterà avanti lo spettacolo dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, a partire dalle 21.20 su Rai Uno. La grande novità della serata sarà la presenza di Geppi Cucciari come quarto giudice: la conduttrice è pronta per vivere anche questa esperienza al programma che la scorsa settimana si è aggiudicato un Auditel altissimo, arrivando primo negli ascolti del prime time.

Come di consueto, anche stasera vediamo undici concorrenti che si sfideranno a suon di imitazioni. Il proposito? Divertirsi, stupire il pubblico e riuscire ad essere unici anche incarnando un altro personaggio. Si sa, dietro a Tale e Quale Show 2024 c’è tanto lavoro e tanta preparazione: ogni persona in gara deve impersonare una star della musica internazionale o italiana, compito tutt’altro che facile! La scorsa puntata abbiamo visto il trionfo si Kelly Joyce, che ha portato in scena una performance mozzafiato imitando Diana Ross nella canzone “Endless Love”, che la cantante originale ha cantato anche con Joe Cocker.

Tale e Quale Show 2024, le imitazioni della quarta puntata

Passiamo subito a scoprire quali saranno le imitazioni della quarta puntata di Tale e Quale Show 2024. Vi ricordiamo che la scorsa settimana Fesial Bonciani si è posizionato al secondo posto con l’imitazione di Lionel Richie in un duetto affascinante, mentre al terzo posto è arrivata la bravissima Verdiana, che per una sera ha vestito i panni di Lady Gaga. Nella classifica generale quest’ultima si è piazzata come prima e dopo di lei sono arrivati Bonciani e Joyce. Questa sera, venerdì 11 ottobre 2024, a Tale e Quale Show 2024 vedremo tanti altri artisti che si sfideranno dal vivo, ecco quali!

Massimo Bagnato imiterà Al Bano, Simone Annicchiarico si trasformerà invece in Mick Jagger, mentre Thomas Bocchimpani indosserà i panni di Tiziano Ferro. E ancora, Feisal Bonciani renderà giustizia a Rocky Roberts, Justine Mattera proverà a imitare la mitica Madonna, mentre l’ex vincitrice Kelly Joyce proverà a raggiungere ancora il podio interpretando Tina Turner. Ma non è finita qui! Roberto Ciufoli sarà per una sera Dargen D0amico, Giulia Penna sarà Elodie, Verdiana (attualmente favorita), si trasformerà in Antonella Ruggiero. Infine, Carmen di Pietro porterà in scena Rosanna Fratello mentre Amelia Villano vestirà i panni di Dua Lipa.

Come vedere Tale e Quale Show 2024: diretta e streaming

Quella di stasera è una puntata da non perdere! Tale e Quale Show 2024 andrà in onda appena dopo il consueto appuntamento di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Lo show delle imitazioni inizerà alle ore 21.30 e sarà visibile in diretta su Rai 1. Per chi volesse vederlo in streaming, è possibile anche collegarsi su Raiplay tramite il sito o l’applicazione, da cui si possono anche recuperare tutte le puntate precedenti rivedendo quindi la performance di ogni concorrente.