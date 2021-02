Giuseppe e Lolette, genitori Carlo Conti/ “Papà morì quando avevo 18 mesi, mamma…”

Carlo Conti porta nel cuore il dolore per non aver potuto conoscere il padre Giuseppe, morto quando lui aveva solo 18 mesi. Carlo, infatti, è cresciuto solo con mamma Lolette che gli ha dedicato tutta la vita lavorando per potergli dare un futuro. Quel futuro che il conduttore toscano è riuscito a costruirsi con tantissimo lavoro e che oggi gli permette di essere sereno. L’ultimo anno, a causa della pandemia, è stata difficile per tutti, ma Conti, schietto e sincero, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, partendo dalla quarantena trascorsa con la moglie Francesca Vaccaro e con il figlio Mattia, aprendo i cassetti dei ricordi, ha ammesso che se la quarantena fosse accaduta cinquant’anni fa, per lui, solo con la mamma e senza il papà, sarebbe stato molto più difficile.

Carlo Conti, il ricordo dei genitori Giuseppe e Lolette: “Cinquant’anni fa…”

“Sono un privilegiato, non mi lamento… Ho pensato che se questa cosa fosse successa 50 anni fa, mi sarei trovato in una situazione difficile: mia mamma era sola, perché mio babbo è morto quando avevo 18 mesi, e vivevamo in un piccolo bilocale in affitto”. Con queste parole, rilasciate al settimanale Oggi, Carlo Conti ha ricordato la sua infanzia, vissuta accanto a mamma Lolette dopo la prematura scomparsa di papà Giuseppe. Sola con un bambino, mamma Lolette faceva l’impossibile: “Lei si dava da fare, con mille lavori e in una situazione del genere non avrebbe avuto i soldi per andare avanti. Pensando a questo, mi rendo conto di quante famiglie oggi si trovano in difficoltà e vanno aiutate”.



