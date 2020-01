Giuseppe e Sara/ Uomini e Donne: “non perdiamo tempo”. In studio, però…

Giuseppe non ha alcuna intenzione di perdere tempo portando avanti in eterno la sua conoscenza con Sara Amira. Nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, il corteggiatore, dopo aver risposto agli attacchi del rivela Sonny Di Meo, conferma il proprio interesse per l’assistente di volo che, in esterna, ha fatto di tutto per metterlo a suo agio al punto da aver visto in lei “una persona vera”, spiega a Maria De Filippi. In esterna, Sara e Giuseppe si punzecchiano, sorridono e si scambiano battute. Il feeling tra i due è evidente al punto che Giuseppe si sbilancia con Sara a cui chiede di “non perdere tempo“. La tronista, però, pur trovandosi bene con Giuseppe, non intende bruciare le tappe e preferisce procedere con i piedi di piombo anche se non nasconde di stare davvero bene con lui.

GIUSEPPE E SARA A UOMINI E DONNE: LITE PER SONNY

In studio, però, a causa della rivalità tra Sonny e Giuseppe, il feeling dell’esterna viene meno. Giuseppe, infatti, fraintende le parole di Sara che lo stava difendendo. L’atteggiamento di Giuseppe infastisce notevolmente Sara che, stanca di dover giustificare tutto ciò che dice, sbotta: “stavo per dire una cosa carina ma non te la meriti”, dice. Poi chiude il discorso Giuseppe che, comunque, rappresenta i suo prototipo di uomo. Alla domanda di Maria De Filippi su chi sia il suo ideale, Sara svela di aver sempre avuto un debole per i ragazzi con gli occhi mori e i capelli scuri. Giuseppe, dunque, è già un passo avanti rispetto a Sonny? A mettere in discussione la leadership di Giuseppe è l’arrivo di Gaetano, nuovo corteggiatore di Sara.

