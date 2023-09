Giuseppe Ferrara e Gabriela si sposano/ Le reazioni degli ex concorrenti di Temptation Island: “Siete magici”

Giuseppe chiede a Gabriela di sposarlo a Uomini e Donne: l’amore trionfa

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo si sono recati negli studi di Uomini e Donne per raccontare la loro storia d’amore, dopo gli eventi di Temptation Island. Nessun, però, poteva aspettarsi il colpo di scena che sarebbe avvenuto di lì a poco. Giuseppe esce dallo studio per “andare in bagno”. Poi rientra e chiede a Gabriela di sposarlo in diretta, con tanto di anello

“Ti chiedo ancora scusa se ti ho fatto piangere e solo quando ti ho vista con un altro ho capito il dolore che ti davo. Sei stata la mia prima ragazza e sarà l’unica. I tuoi occhi per me sono tutto. Adesso, però, mi devi ancora perdonare perché poche mattine fa ti ho detto una bugia”, le parole di Giuseppe che poi entra in studio “L’altra mattina sono andato in un negozio per prendere questo (un anello di fidanzamento, ndr). Quest’ anello l’ho fatto per te e voglio chiederti se mi vuoi sposare e vuoi diventare mia moglie” dice Giuseppe ricevendo un sì da Gabriela in lacrime.

La reazione degli ex concorrenti di Temptation Island al matrimonio di Giuseppe e Gabriela

Giuseppe e Gabriela hanno avuto un’esperienza tormentata a Temptation Island, al termine della quale hanno deciso di rimane insieme. Il percorso della coppia ha destato molte critiche da parte del pubblico, ma i due sono andati avanti decidendo addirittura di sposarsi. Ferrara ha fatto la romantica proposta proprio a Uomini e Donne dove, in diretta, ha tirato fuori un anello e si è inginocchiato.

Dopo la notizia sono arrivate le reazioni di Filippo Biscilia, che si congratula con la coppia augurandole molta felicità, e degli ex protagonisti di Temptation Island. Francesca Sorrentino ha dedicato un lungo e bellissimo pensiero per l’occasione: “Ancora ricordo quando in aeroporto ci siamo guardate in faccia tu e io ci siamo dette “sembriamo quelle più disastrate, sicuro ci lasciamo”. E siamo scoppiate a ridere, quando da ridere non c’era proprio niente. Mi sembra che sia passata una vita da quel giorno. Questo viaggio nei sentimenti è stata una sorpresa sorprendente, tante cose sono successe, niente è più come prima, e solo chi lo ha fatto può capire. Ma nella vostra follia e semplicità avete dimostrato la potenza dell’amore che racchiude questo sentimento. Avete fatto piangere e sognare molte persone. Nessun amore è perfetto e nella vostra folle imperfezione siete stati magici. In bocca al lupo e vi auguro una vita sempre così. Vi amo amici miei“.

