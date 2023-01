Giuseppe Gambi/ Ecco chi è il talentuoso tenore partenopeo ospite di Mara Venier

Giuseppe Gambi ospite di Mara Venier a Domenica In: ecco chi è il giovane tenore di cui tutti parlano

C’è anche il giovane tenore napoletano Giuseppe Gambi tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, oggi 29 gennaio. L’artista partenopeo vanta una voce ed un timbro potente e allo stesso tempo elegante, abbinato ad un carisma ed una presenza scenica con pochi eguali. Ma cosa sappiamo della vita privata e professionale di Giuseppe Gambi? Cominciamo dicendo che il tenore si è diplomato in canto lirico presso il Conservatorio di Avellino, sotto la sapiente ala del maestro Pasquale Tizzani.

Michele Guardì, Domenica In/ Dai successi tv al nuovo libro: "Mai avuto pazienza..."

Ha poi perfezionato il suo percorso di studi avvalendosi della preziosa collaborazione, tra gli altri, di Felice Tenneriello e Wilma Vernocchi. Ha ricevuto diversi riconoscimenti di rilievo in concorsi canori nazionali ed internazionali, prendendo parte a svariate produzioni come tenore solista, sia in Italia che all’estero. Inoltre è stato convocato dalla Fondazione Luciano Pavarotti, segno di grande considerazione nel mondo della musica.

Michele Guardì/ "Mio cugino Enzo Di Pisa morì nella tragedia di Punta Raisi"

Giuseppe Gambi, la standing ovation per l’eccezionale omaggio alla ‘sua’ Napoli

Con le sue eccezionali qualità ha ben presto attirato le attenzioni di Adriano Aragozzini, uno dei produttori e manager italiani più importanti nel settore musicale. Quest’ultimo non si è lasciato sfuggire l’occasione di instaurare una partnership esclusiva con l’artista e così è cominciata una collaborazione proficua che ha portato il giovane e talentuoso tenore napoletano ad esibirsi in diverse località in Italia e all’estero. Un esempio è Praga, dove Giuseppe Gambi è stato protagonista di un concerto all’Obecnim, uno dei “luoghi sacri” della grande musica classica e sinfonica.

Patrizia Baldi, moglie Claudio Villa/ "Lui era un mammo. Cancro mi ha reso più forte"

Applausi a scena aperta per il talento campano, che ha cantato arie di Donizzetti, Verdi, Puccini e Giordano, lasciando il pubblico a bocca aperta. Il finale, indimenticabile, con “Nessun dorma” di Giacomo Puccini: un incredibile trionfo. Il teatro in piedi per tributarlo con in un’ interminabile standing ovation è un ricordo nitido e ancora emozionante per il tenore. Che proprio in quell’occasione ha concluso con un iconico e toccante omaggio a Napoli con “ ‘O sole mio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA