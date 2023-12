Giuseppe Garibaldi choc “Offeso e aggredito”/ Anita attacca Beatrice al GF 2023: “Le mani al collo…”

Animi caldi nella casa del Grande Fratello 2023 tra Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Anita Olivieri

Subito uno scontro al Grande Fratello 2023 tra Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Anita Olivieri. Quest’ultima prende le parti dell’amico Giuseppe, quando viene incalzato da Beatrice e Marco. Tutto parte dalle offese che Garibaldi avrebbe ricevuto da Beatrice e Marco la notte della vigilia di Natale. “Mi sono sentito dire che sono un burattinaio e non ho ascoltato, poi l’ho sentito una seconda volta e sono stato mandato a quel paese…”, spiega Giuseppe nel collegamento con Alfonso Signorini.

“Quando mi hanno chiamato in confessionale per gli auguri, mi sono sentito dire gigolò, che per me è un’offesa, mi sono sentito subito aggredito. Questi sono aggettivi che non mi appartengono, non sono né un burattinaio, né gigolò”, tuona ancora il concorrente gieffino.

“Ho detto queste cose col sorriso sulle labbra. Ho chiesto scusa a Giuseppe, devo stare attento con chi parlo…”, la replica di Marco Maddaloni durante la diretta. Beatrice Luzzi, invece, sposta il focus su un altro argomento, aizzando poi Anita. “La verità tra me e Giuseppe è che il nostro era un sentimento vero, ma ci sono state tante incursioni e si è fatto condizionare. Tanti mi dicono che sono una giocatrice e che l’ho presa in giro”, dice l’attrice.

“Gli ha rovinato il giorno più importante, lui è credente”, risponde Anita. Che poi lancia una stoccata non da poco alla Luzzi. “Impara a chiedere scusa, beviti una camomilla… guarda come fai: due vaffa e mani al collo…”, dice ancora in preda alla rabbia la concorrente del GF 2023.











