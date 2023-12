Grande Fratello 2023, 29a puntata/ Diretta e eliminato: Grecia, Monia e Perla in nomination

Anticipazioni Grande Fratello 2023, puntata del 30 dicembre: sorpresa per Perla, Rosy e Letizia

La diretta del Grande Fratello 2023 con la 29a puntata torna in onda questa sera, sabato 30 dicembre. In occasione dell’ultima puntata dell’anno ed il clima di festa non mancheranno colpi di scena e tante soprese per i concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stando alle anticipazioni tratte dal comunicato ufficiale Mediaset, infatti, si scopre che Rosy Chin, Letizia Petris e Perla Vatiero avranno l’opportunità di incontrare i loro cari. Ci saranno anche confronti e chiarimenti.

Nel dettaglio, Rosy Chin rivedrà il marito Paolo. Perla Vatiero, invece, che pochi giorni fa ha festeggiato il compleanno all’interno della Casa del Grande Fratello 2023 insieme a tutti gli altri concorrenti ricevendo, un messaggio di auguri con un aereo da parte dei fan dei ‘Perletti’ ed un bellissimo gesto da parte della sorella Loana e di alcuni amici, riceverà la sorpresa del papà Alessandro. Letizia Petris, infine, che in questi giorni è apparsa in crisi con Paolo Masella a causa di alcuni atteggiamenti di quest’ultimo, avrà l’opportunità di rivedere la mamma Sara in occasione di un’importante ricorrenza familiare.

Grande Fratello 2023, la diretta su Canale 5 dalle 21.30: in nomination Grecia, Monia e Perla

Le anticipazioni della 29a puntata del Grande Fratello 2023 in onda questa sera, sabato 30 dicembre, su Canale 5 rivelando anche quali saranno gli argomenti trattati. Protagonista assoluta continuerà ad essere Beatrice Luzzi, quest’ultima pesantemente attaccata in questi giorni da Rosy Chin ed Anita Olivieri che le hanno dato dell’alcolizzate mentre continua a ricevere attacchi anche da Massimiliano Varrese e soprattutto da Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo minaccia di abbandonare il reality temendo un richiamo in diretta per ciò che è successo la sera della Vigilia di Natale, ossia che ha dato un pugno al muro spaccandosi una mano dopo che Marco Maddaloni lo ha definito ‘burattinaio’.

Ed inoltre, Giuseppe Garibaldi rischia la squalifica anche per delle frasi a dir poco discutibili che si è lasciato sfuggire sugli omosessuali. Insomma, ci sarà tanta carne al fuoconella puntata del 30 dicembre del Grande Fratello 2023 e soprattutto si scoprirà l’esito del televoto. In nomination ci sono Grecia Colmenares, Monia La Ferrera e Perla Vatiero al televoto. Chi si salverà e chi invece finirà al televoto eliminatorio della prossima puntata del reality di Canale 5 insieme a Federico Massaro?

Anticipazioni Grande Fratello 2023: sorprese e colpi di scena nella 29a puntata

Alfonso Signorini, in studio con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, stando alle anticipazioni trapelate dal comunicato ufficiale Mediaset condurrà una puntata ricca di sorprese e di incontri per i concorrenti. Ed il clima di festa continuerà anche con la messa in scena da parte dei concorrenti del musical Mary Poppins. L’appuntamento con la puntata del 30 dicembre del Grande Fratello 2023, ultimo appuntamento dell’anno, è per questa sera alle 21.30 circa su Canale 5

