Giuseppe Garibaldi commuove alle lacrime Anita Olivieri al Grande Fratello/ Lei: “Lettera d’amore/amicizia”

Giuseppe Garibaldi ha commosso fino alle lacrime Anita Olivieri al Grande Fratello 2023 con una lettera struggente

Non solo scontri, liti e screzi, al Grande Fratello 2023 c’è spazio anche per i buoni sentimenti a giudicare del gesto che Giuseppe Garibaldi ha fatto nei confronti di Anita Olivieri. I due sono entrati i primi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia e tra di loro è nata un’amicizia che giorno dopo giorno si è consolidata sempre di più. Entrambi sono il punto di riferimento l’uno per l’altra e ieri sera, nella notte di San Silvestro, il giovane calabrese ha voluto salutare il nuovo anno con una struggente lettera per l’amica.

Giuseppe Garibaldi ha ringraziato in una lunga e toccante lettera Anita Olvieri, scoppiata a piangere sentendo le sue parole. Nel dettaglio il giovane ha confessato: “Ti devo dire grazie, sei stata sempre al mio fianco” E subito dopo ha aggiunto di esserle grato perché lei è sempre stata al suo fianco sia nei momenti belli, ma anche nei momenti brutti, la ringrazia per averlo sempre compreso e per non averlo mai abbandonato. Ha sempre potuto contare su di lei e può continuare a farlo non solo nel corso della loro esperienza al Grande Fratello ma anche fuori. “Sei stata l’unica a capirmi sempre” ha concluso Giuseppe.

Anita Garibaldi scoppia a piangere al Grande Fratello 2023 per Giuseppe Garibaldi: “Lettera d’amore/amicizia”

La lettera inaspettata e toccante di Giuseppe Garibaldi ha commosso Anita Olivieri che sorpresa è scoppiata a piangere al Grande Fratello 2023 ed abbracciandolo gli ha confessato: “È la cosa più bella che mi abbiano mai scritto e una lettera di amore/amicizia”. La giovane è certa di aver trovato un amico che si porterà anche fuori dall’avventura del Grande Fratello 2023 ed infine ha concluso: “Ti voglio bene, sei un regalo per me”.

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi in questi giorni appaiono più uniti che mai. La giovane durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2024 si è trovata in difficoltà. Per lei non è stata per niente una puntata facile, prima accusata da Alfonso Signorini di aver offeso il battesimo e poi finita al centro di una violenta discussione con Beatrice Luzzi dunque la lettera e le dolci parole del suo amico le hanno fatto bene.

