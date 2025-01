Maxime e Amanda Lecciso al Grande Fratello; perché Signorini non parla della possibile ship?

C’è una storia nella Casa del Grande Fratello che Alfonso Signorini non solo non ha proprio approfondito, ma che per alcuni avrebbe addirittura snobbato. In queste settimane, il conduttore si è occupato di varie coppie – da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, a Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, fino ai vari triangoli amorosi nati e finiti in pochi giorni. Eppure, non ha mai fatto cenno al sentimento di Maxime sta iniziando a provare per Amanda Lecciso.

Il concorrente, che finora ha avuto poca luce all’interno del reality, non ha fatto mistero del fatto di iniziare a sentire qualcosa per la sorella della celebre showgirl. Un sentimento che, per ora, non chiama amore, bensì “grande infatuazione”. Una situazione che va avanti già da qualche settimana ma di cui Signorini ha preferito non parlare nel corso della nuova diretta.

Maxime ‘snobbato’ da Signorini: più luce ad alcune coppie rispetto che ad altre?

È vero che alcune coppie hanno più presa di altre sul pubblico del Grande Fratello, basti pensare a Shaila e Lorenzo, di cui si parla ormai dall’inizio di questa edizione. Stessa cosa è stata per Lorenzo ed Helena, o quest’ultima con Zeudi e con Javier Martinez. Triangoli che fanno molto discutere il web, ed è probabilmente per la giovane età dei protagonisti, più in linea con l’età media del pubblico. D’altra parte, il fatto che ci sia un’attenzione diversa da coppia a coppia, sta sollevando un po’ di critiche da parte del web nei confronti del conduttore e degli autori. Una situazione che potrebbe cambiare a partire dalla prossima puntata, prevista per lunedì 20 gennaio su Canale 5, sempre in diretta.