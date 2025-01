Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli sempre più vicini

Nella casa del Grande Fratello sta per nascere un nuovo amore? Le possibilità che ciò avvenga sembrano sempre più alte con il passare delle ore e parliamo dei due gieffini Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, che nel corso della loro esperienza nel programma di Mediaset si sono avvicinati e nelle scorse ore avrebbero vissuto dei momenti ravvicinati in camera da letto. Sotto il piumone i due si sarebbero scambiati baci e carezze, dei dolci momenti di tenerezza che hanno fatto incuriosire anche i fan della coppia. E non era scontato, visto che soltanto dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 2024 i due avevano vissuto dei momenti di tensione. “Ci sono rimasta male per quello che hai detto, non per quello che hai fatto. Non ti credo”, aveva tuonato la ragazza, che non capisce come mai lui abbia deciso di salvaguardare l’amicizia piuttosto che la persona a cui è interessato.

Una storia che adesso sembra soffiare in una direzione nuova, con Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli sempre più vicini nella casa del Grande Fratello 2024.

Grande Fratello 2024, il primo bacio tra Alfonso e Chiara: “E’ un limone”

Già negli ultimi giorni i due gieffini si erano avvicinati con particolari effusioni, tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli era infatti scattato un bacio appassionato, anche se la modella ha subito frenato: “Questo è un limone, non un bacio”.

Intanto il rapporto sembra essere diventato sempre più sciolto negli ultimi giorni, e chissà che non possa davvero nascere una nuova storia ufficiale nella casa del Grande Fratello 2024.