Giuseppe Garibaldi deriso da Samira e Anita, scoppia in lacrime/ “Cerca il neurone sotto il tavolo…”

Giuseppe Garibaldi deriso da Samira e Anita: il concorrente scoppia in lacrime

Giuseppe Garibaldi è stato il protagonista delle continue derisioni da parte di alcuni concorrenti del Grande Fratello. Sabato sera, come di consueto, il reality show ha indetto una festa anni’70 per far divertire un po’ gli inquilini ma il bidello è rimasto in disparte.

Garibaldi si è isolato perchè preoccupato per l’operazione a cui la madre si era appena sottoposta. Nonostante questo, Samira e Anita hanno deriso il concorrente pensando che il suo allontanarsi dal gruppo fosse a causa del due di picche della modella. Le due gieffine hanno continuato a lungo a sbeffeggiare il bidello, con la partecipazione anche di Lorenzo, Ciro e Vittorio. Resosi conto essere lui stesso il destinatario delle prese in giro dei compagni, Garibaldi è scoppiato in lacrime e si è confidato con Rosy Chin. Il web è furioso con Anita e Samira ritenendo ingiusto e poco carino il comportamento delle sue gieffine.

#Grandefratello

Anita su Garibaldi

“Calcola che non la segue perchè non lo fa entrá in bagno sennò andrebbe pure in bagno co lei, gli parte il neurone la cerca pure sotto il tavolo”

Se queste sono amiche, andiamo bene, lo sta descrivendo come un molestatore pic.twitter.com/P9xUHythyu — fm (@La_gazzette) September 30, 2023

Giuseppe Garibaldi innamorato di Samira? Lei gli dà il due di picche, ma lui smentisce…

Giuseppe Garibaldi ha detto esplicitamente di trovare Samira Lui molto attraente; in molti hanno pensato che il bidello nutrisse un interesse nei confronti della modella, compresa la diretta interessata. La concorrente, fidanzata, ha voluto chiarire la questione con il gieffino dandogli un sonoro due di picche.

“Ma sì, perché io dò per scontato che tu giochi e scherzi! Tutto a posto allora… Però tipo ieri stavi parlando con Fiordaliso e io mi sento un po’ a disagio, perché non capisco se scherzi o meno. Agli altri non sembra che tu scherzi, lo fai? Perché vieni sempre a fare battute, non vorrei che la gente possa pensare qualcosa. Io non lo vedo, però magari gli altri non pensano che tu stia scherzando e infuocano qualcosa che non è!” ha affermato Samira. D’altro canto Garibaldi ha smentito: “No ma io scherzo e lo sanno tutti!”. Il web, però, non ha creduto al gieffino e pensa che lui sia cotto della modella.

