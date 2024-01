Giuseppe Garibaldi e le ‘macumbe’ al Grande Fratello: ce l’ha con Beatrice Luzzi?/ Video scatena la polemica

Giuseppe Garibaldi finisce di nuovo nel mirino delle critiche per una frase detta al Grande Fratello 2023

Il lutto che ha colpito Beatrice Luzzi e che l’ha portata ad abbandonare la Casa del Grande Fratello continua a essere l’argomento più discusso sul web dai fan del reality. Sul web nelle ore successive all’uscita dell’attrice dalla Casa si è scatenata un’accesa polemica nei confronti di alcuni concorrenti che hanno manifestato ben poca empatia per il lutto che ha colpito la Luzzi, primi tra tutti Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi.

Quest’ultimo è finito nuovamente nel mirino del web per una dichiarazione fatta durante le scorse ore mentre si trovava in giardino con Anita. Il bidello calabrese, giocando a carte con Anita, ha parlato di ‘macumbe’, frase secondo molti riferita proprio a Beatrice Luzzi.

La battuta di Giuseppe Garibaldi era davvero riferita a Beatrice Luzzi? Le ipotesi del web

Tanto è bastato per scatenare sul web un’altra polemica nei confronti di Giuseppe Garibaldi, reo di essersi dimostrato già in varie occasioni insensibile al lutto che ha colpito Beatrice, con la quale ha anche avuto un flirt nella Casa del Grande Fratello. Se tuttavia i più maliziosi trovano che il suo “Guarda che la macumba funziona” sia riferito a Beatrice, tanti altri ritengono che la frase sia semplicemente uno scherzo tra lui e Anita riferito al gioco di carte in atto. Giuseppe, dunque, non sarebbe colpevole di questa nuova accusa, tuttavia nelle ultime ore si è reso protagonista di altri gesti che hanno fatto infuriare il web. Un argomento scottante che Signorini, come da lui annunciato, tirerà fuori all’inizio della diretta del Grande Fratello 2023 di lunedì 8 dicembre.

