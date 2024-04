Giuseppe Garibaldi, é ritorno di fiamma con Beatrice Luzzi?/ Il gesto social che insinua il dubbio

Grande fratello 2024, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si preparano per l’ufficializzazione del ritorno di fiamma?

Possono dirsi la coppia di concorrenti per antonomasia di Grande fratello 2024 e, intanto, dopo gli up and down e la rottura nella Casa del reality Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi tornano a far parlare di sé. A quanto pare dei nuovi gesti social sibillini starebbero dando prova ai fan dei due concorrenti uscenti del Grande Fratello 2024 che gli stessi Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi siano prossimi ad un ritorno di fiamma. Questo, dopo la convivenza condivisa tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Monia La Ferrera e Josh Rossetti prossimi concorrenti di Temptation Island?/ La risposta spiazzante

Giuseppe pubblica tra le storie su Instagram due foto che lo ritraggono insieme a Beatrice, degli scatti sibillini con la caption “16 marzo 2024” in aggiunta all’emoticon di un cuore rosso, risalenti alla convivenza che i due hanno condiviso nella Casa di Grande fratello 2024. Ma non é tutto. Perché inoltre i post che ora accendendo il gossip su un possibile ritorno di fiamma tra i due ex sono corredati da un brano romantico, sulle note di Achille Lauro.

Rosy Chin verso il nuovo debutto TV? / Un progetto dopo il Grande fratello é in cantiere!

Che i due ex Grande Fratello siano quindi sulla strada giusta per il ritorno di fiamma non si direbbe un’ipotesi azzardata. Anche se tra i fedeli fan del reality show, nelle opinioni che si rilevano via social rispetto al post-reality della “coppia”, c’é chi si direbbe scettico sulla veridicità del sentimento d’amore che il bidello e l’attrice hanno palesato di nutrire l’uno verso l’altra a partire dal gioco intrapreso nella Casa di Grande fratello 2024.

Web diviso sul gossip infuocato

Se da una parte ci sono i fan della coppia che si dicono certi che l’attrice Beatrice Luzzi non abbia dimenticato Giuseppe e viceversa tanto da fare il tifo per un ritorno di fiamma dopo la rottura tra i due, d’altro canto ci sogno gli haters. Quest’ultimi credono che da parte degli ex Grande Fratello ci sia da sempre una strategia di marketing fondata su una lovestory montata ad arte sulla finzione. Questo, al mero scopo di ottenere visibilità e collaborazione di lavoro per il tornaconto economico.

Perla Vatiero: "Voleva lo scontro e ha perso..."/ É guerra aperta a Beatrice Luzzi, dopo il Grande fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA