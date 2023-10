Giuseppe Garibaldi finge con Beatrice Luzzi?/ Anita lo smaschera: “Ha detto che se entrano nuove ragazze…”

Giuseppe Garibaldi rivela il suo interesse per Beatrice Luzzi: “Con lei sto bene”

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, dopo il bacio passionale al Grande Fratello, si stanno vivendo serenamente questo flirt. Il bidello, in confidenza ad Heidi Baci, ha rivelato di essere sinceramente preso dall’attrice di Vivere: “Il bacio per gioco con Massimiliano poteva non farlo. Le ho proprio detto ‘lo potevi evitare’. Io penso questo, non è questione di essere gelosi o meno, però io sono stato sincero“.

Come riporta Biccy, Garibaldi aggiunge: “Dici che siamo una coppia strana e che non te lo saresti mai aspettato? Nemmeno io l’avrei mai pensato e invece siamo qui. Però io sto bene con lei. A me le cose belle piacciono, voglio provare se andrà, certo è difficile non è facile. Lo so che lei fuori ha una famiglia, dei figli. Ci penso ovviamente. Però è bello quello che c’è tra di noi“.

Nonostante le dichiarazioni del bidello, in molti all’interno della casa del Grande Fratello non credono alla sincerità della coppia. A cominciare da Massimiliano Varrese che, come riporta Biccy, ha dichiarato: “Secondo me lei prenderà una tranvata, una bella batosta. A lei adesso piace davvero lui”.

Ma non è finita qui; secondo la versione di Anita Olivieri Giuseppe Garibaldi starebbe prendendo in giro Beatrice Luzzi: “Eravamo in magazzino e ha detto ‘io se entra una ragazza lunedì faccio il panico’. Sì ha proprio detto che se arrivano altre ragazze succede un macello. Io penso che lei stia iniziando a stressarlo. Magari gli mette le ansie e lui si sta stufando. Questa storia c’è solo da tre giorni alla fine ricordiamocelo. A lui sta pesando questa situazione. Lei però è molto presa secondo me. però non penso che la cosa vada avanti e quello che ho sentito me lo conferma“.

