Giuseppe Garibaldi in lacrime dopo la puntata del Grande Fratello 2023/ Anita: “Non deludere te stesso”

Giuseppe Garibaldi in lacrime dopo il Grande Fratello 2023

La diretta del Grande Fratello 2023 di ieri sera ha lasciato strascichi importanti in Giuseppe Garibaldi. Non è stata per lui una puntata facile, dalla rottura con Beatrice Luzzi che sembra ormai insanabile, sino alla nomination che lo vede ora tra i protagonisti, e per la quale nella prossima diretta rischia l’eliminazione. A fine serata, in giardino, il concorrente scoppia in lacrime e sembra inconsolabile per quanto accaduto poche ore prima. Tanti i pensieri che girano nella sua testa e che lo destabilizzano, ma al suo fianco ci sono alcuni compagni di viaggio pronti a consolarlo.

Giuseppe Garibaldi tenta il chiarimento con Beatrice al Grande Fratello 2023/ "Rivedendomi, non mi riconosco"

Come mostra un video condiviso sul sito del reality, tra questi c’è Anita, che cerca di confortarlo e capire perché ha questo crollo emotivo: “Posso sapere perché piangi? Se te lo tieni dentro a che serve? Non lasciarti prendere da queste cose, perché come cambi smetti di piacere, ma se tu rimani te stesso rimani fedele non solo alle persone, ma anche a te. Non ti devi perdere“.

Giuseppe Garibaldi rivelazione hot su Beatrice Luzzi al Grande Fratello/ "Sotto le coperte ci divertiamo"

Anita Olivieri consola Giuseppe Garibaldi: “Non può sparire la persona che sei“

Anche Mirko Brunetti, raggiunto il gruppo che tentava di consolare Giuseppe Garibaldi dl Grande Fratello 2023, ha provato a risollevarlo: “Non perdere mai la dignità tua personale, da uomo, come sei stato stasera. Il gioco quando finisce è finito“. Gli fa eco Anita, che ricorda come nell’ultimo periodo abbia parecchio sofferto, e che solo negli ultimissimi giorni è ritornato se stesso: “Già stavi soffrendo come un cane“.

Tanti messaggi di supporto e consolazione per Giuseppe, che continua a piangere e non riesce a pronunciare una parola. A quel punto Anita interviene nuovamente: “Cosa vogliono vedere i tuoi amici? Tu sai che fuori c’è gente che ti conosce veramente. Allora non deludere quelle persone, non deludere te stesso. Tu sei questo, tu sei un leader, non è un caso se ti chiami così. Non voglio vederti manco mezzo secondo diverso da quello che sei. Non può sparire la persona che sei, è un reato. Non ti azzardare, solo cose belle“. Alla fine Garibaldi si alza e, cercando di asciugarsi le lacrime, la abbraccia.

Giuseppe Garibaldi, accuse choc a Beatrice Luzzi: "Non le interessa nulla…"/ Il figlio replica ad Anita

© RIPRODUZIONE RISERVATA