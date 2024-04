Beatrice Luzzi e Guiseppe Garibaldi stanno insieme? Rivelazione a Verissimo/ “Fidanzato? Vedo dove va cuore”

Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stanno insieme? Lei glissa: “Mi concedo un po’ di tempo per capire”

Nella puntata di oggi di Verissimo è stata ospite Beatrice Luzzi, la seconda classificata al Grande Fratello 2024 ma per la maggior parte degli utenti social vincitrice morale ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin dove si è sbilanciata moltissimo sulla sua vita privata ha parlato del fatto che è single: “Comincio a pensarci alla mia età al matrimonio. Secondo me da adesso in poi si può affrontare.” E poi ha aggiunto: “No, non ho avuto relazioni di recente, con Alessandro ci siamo separati, diciamo per modo di dire perché è sempre a casa mia.”

Amici 2024, Lucia Ferrari fidanzata con Ayle? Silenzio rotto a Verissimo/ "Eliminata al Serale? Dispiaciuta"

“Io non ho avuto nessun flirt perché noi abbiamo avuto un rapporto con i ragazzi talmente assoluto, non avendo nonni che ce li gestivano, che è una forma di fedeltà a loro, di esclusività e lealtà che non ho sentito la necessità di guardarmi intorno anche perché ho lavorato tanto.” ha aggiunto poi l’attrice. Beatrice Luzzi sul possibile flirt con Giuseppe Garibaldi, conosciuto all’interno del Grande Fratello 2024 non si è sbilanciata più di tanto rivelando solo che non esclude la possibilità di innamorarsi in futuro visto che i figli, Valentino ed Elia Cisilin stanno crescendo: “Quando sono entrata alla casa del Grande Fratello 2024 mi sono distratta dopo tanti anni di devozione alla maternità. Avere un fidanzato? Mi concedo un po’ di tempo per i miei figli poi bisogna trovare degli equilibri, degli spazi e poi vedo un po’ dove ci porta il cuore.”

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto a Verissimo: "Dopo Uomini e Donne l'amore è cresciuto"/ "Mesi intensi"

Beatrice Luzzi a Verissimo confessa: “Preferirei condurre che ritornare a recitare”

Durante la chiacchierata a Verissimo sono entrati in studio i figli di Beatrice Luzzi Valentino ed Elia Cisilin. I due ragazzi hanno spesso parole bellissime per la loro mamma. Valentino ha ammesso: “Sono molto fiero di lei perché mi riconoscevo in quello che faceva. A parte qualche momento per lei nella Casa molto difficile e duro è stato un bel percorso” Il piccolo, Elia, invece ha sottolineato il suo coraggio. “Io li ho fatti tardi ma mi sono resa conte che è un’opportunità. Non c’è alla fine niente di più bello.” ha rivelato l’attrice

Alessandro Cisilin, ex compagno Beatrice Luzzi/ "Sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto"

Spazio ha avuto, infine, durante la chiacchierata con Silvia Toffanin anche i sogni e le aspirazioni professionali per il futuro di Beatrice Luzzi: “Preferirei condurre perché recitare costringe a lunghissimi tempi di attesa è molto lenta.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA