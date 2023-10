Giuseppe Garibaldi, sfogo contro Beatrice al Grande Fratello/ “Pago tutta Italia per farla eliminare!”

Giuseppe Garibaldi, alta tensione al Grande Fratello con Beatrice Luzzi

Dopo l’interruzione del loro rapporto, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si ritrovano dentro la casa del Grande Fratello come all’interno di un ring. E così il bidello calabrese ha sganciato colpi a ripetizione contro l’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli dopo la puntata di ieri sera del reality. Ieri sera Giuseppe ha dovuto affrontare una puntata ricca di emozioni ma allo stesso tempo di tensioni, che hanno portato alla sua nomination e alla conseguente reazione disperata, dopo aver compreso che le possibilità di lasciare la casa più spiata d’Italia è veramente elevata:

“La cosa che mi fa rosicare maggiormente è il messaggio che esce. Quante volte lei non ha chiesto scusa, perché qui la persona sbagliata sembro io e volte mi ha parlato male di tutti, di tutti. Non mi ha mai risparmiato nessuno. Mi ha parlato male di tutti e io sono sempre stato zitto. E con quale faccia poi io venivo da voi e fare finta di niente, ridere e scherzare quando poi sapevo che lei parlava di tutti quanti male?” le parole di Giuseppe Garibaldi in riferimento a Beatrice Luzzi, riportate da Coming Soon.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi va all’attacco e minaccia la compagna di gioco

La tensione tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si taglia veramente con il coltello nella casa del Grande Fratello. I due gieffini sono stati protagonisti di un’accesa discussione durante la puntata di ieri sera del reality, al termine del quale il bidello è finito in lacrime con i suoi amici che hanno tentato di consolarlo. “Se esco io pago tutta l’Italia per farle votare contro, e lo faccio perché arrivo dove voglio io, fuori da qua davvero arrivo dove voglio io” ha avvertito Giuseppe. Difficile però che qualsiasi sia l’esito del televoto di lunedì prossimo cambi qualcosa per Beatrice Luzzi, che al momento continua ad essere la dominatrice incontrastata di questa edizione del reality di Canale Cinque.

Intervenuto in un dialogo aperto con altri gieffini, il concorrente calabrese ha poi ancora puntato il dito contro la Luzzi: “Non ho mai detto una parola contro di lei, in un mese e mezzo che sono qua dentro, mai. Sono l’unico che non lo ha mai fatto. Lei non si è mai ribassata a chiedere scusa a nessuno, con tutte le cose brutte che ha detto di tutti, mai ha chiesto scusa. Eppure ancora oggi tutti la vogliono”, si è sfogato Giuseppe Garibaldi che sembra temere in modo particolare l’esito del televoto aperto.











