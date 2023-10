“Giuseppe Garibaldi uomo facile, starebbe con tutte”/ Rivelazione choc di Anita al Grande Fratello

“Giuseppe Garibaldi starebbe con tutte”: Anita Olivieri lancia la bomba al Grande Fratello 2023

Nella Casa del Grande Fratello 2023 uno degli argomenti principali continua ad essere la coppia composta da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tanti ancora i dubbi che alleggiano su questo sentimento appena nato, soprattutto nei confronti di Giuseppe. C’è chi crede che la sua sia una strategia per avere visibilità e chi, addirittura, lo accusa di essersi avvicinato a Beatrice solo perché certo che avrebbe avuto una speranza, ma che avrebbe fatto lo stesso con chiunque altra.

Un pensiero quest’ultimo che, a quanto pare, aleggia anche in Casa. A renderlo chiaro è stata Anita Olivieri che, chiacchierando con Samira Lui e Letizia Petris, ha dichiarato: “Hanno detto che è un ragazzo facile, starebbe con tutte”. Stando a quanto fatto intendere da Anita, sarebbe stata proprio Beatrice a dire questa cosa di Giuseppe.

Anita Olivieri, confronto con Giuseppe Garibaldi: “Beatrice gelosa di Samira perché tu…”

La stessa Anita ha poi deciso di dire la sua a Giuseppe Garibaldi in merito al rapporto che ha con Samira Lui. Per la gieffina, Beatrice sarebbe gelosa di Samira perché teme che Giuseppe possa riavvicinarsi a lei qualora cambiasse idea sul suo interesse. “Il punto è che ci sono cose che sono così e lo sanno tutti, poi secondo me è un po’ insicura lei, lei ha un po’ paura di Sami. Capito? – ha detto Anita a Garibaldi – Perché comunque tu sai che semmai a Sami le dovesse partire, le lo sa che tu andresti da lei. Quindi io pure avrei paura eh. Però è la verità. Io le ho detto questo è quanto è la situazione al momento, fine.” Giuseppe però ha negato la teoria dell’amica.

