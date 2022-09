Giuseppe Giacobazzi, chi è/ Nome vero, carriera e la moglie Roberta:”Mia figlia nata in…”

GIUSEPPE GIACOBAZZI, CHI E’? VERO NOME E CARRIERA DEL COMICO

Giuseppe Giacobazzi sarà protagonista questa sera di un vero proprio ‘one man show’ su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity: i riflettori saranno puntati sul 59enne attore e cabarettista ravennate con il suo “Gran Varietà”, l’ultimo dei quattro appuntamenti della serie di Italia Uno in Stage. Ma cosa sappiamo di Andrea Sasdelli -questo il nome di battesimo del comico originario di Alfonsine ed esploso sul prestigioso palcoscenico di “Zelig Off”– e della carriera oltre che della sua vita privata?

Gianmaria Antinolfi "Gf Vip? Non ci tornerei"/ "Per me esperienza, per altri lavoro"

Andiamo con ordine e scopriamo qualcosa di più su Giuseppe Giacobazzi, cabarettista e noto al grande pubblico televisivo pure come insegnante a “Stand Up! Comici in prova”: come detto, nato Andrea Sasdelli, nasce ad Alfonsine nel 1963 e a differenza di altri suoi colleghi l’avvicinamento al mondo dello spettacolo e della scrittura comica non è immediato. Dopo aver frequentato da ragazzo l’Istituto Tecnico per Geometri (senza però conseguire il diploma), capisce che la sua vocazione è un’altra: a metà degli anni Ottanta esordisce infatti come speaker radiofonico in un’emittente privata locale, ed è in queste prime esperienze che dà vita a una delle sue tante ‘maschere’, ovvero quel Giuseppe dall’inconfondibile accento romagnolo, un campagnolo semi-analfabeta con la passione per la poesia.

Antonella Fiordelisi vittima del "branco" al GF Vip 7?/ Tutti contro di lei, ma...

GIUSEPPE GIACOBAZZI, “L’EQUIVOCO” DEL PROCESSO E LA FIGLIA NATA IN PROVETTA

Da lì per Giuseppe Giacobazzi è un crescendo (aggiungerà questo cognome al suo alter ego) e passando da spettacoli nelle emittenti tv locali a Rai2 (protagonista in una fiction) e poi a Mediaset dove fa il botto con “Zelig Off” prima e “Zelig Circus” dopo, ottenendo la visibilità della prima serata su Canale 5. Nel corso degli anni, oltre a ricevere diversi premi e a fare comparsate in vari programmi delle reti Mediaset (aveva anche una rubrica in passato a “Verissimo”), Giacobazzi torna al suo antico amore, ovvero la radio, porta in scena i suoi spettacoli teatrali e si ritaglia pure piccole parti in alcuni film come “Vacanze di Natale a Cortina” (2011) di Neri Parenti e “Un Natale al Sud” (2016).

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: prima coppia al GF Vip 2022?/ Lei ammette...

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Giuseppe Giacobazzi invece è sposato dal lontano 1997 e dal 2013 la sua compagna l’ha reso padre di quella che al momento è la sua prima e unica figlia: come ha raccontato il diretto interessato, all’epoca Arianna nacque grazie alla fecondazione assistita, una scelta che lui e la moglie Roberta hanno condiviso. E nel corso di una intervista il comico ha spiegato che a suo dire non è più un tabù parlare di questi temi e che non c’è nulla di male a “desiderare un figlio a tal punto da ricorrere alla PMA”. Infine, va ricordato che nel 2011 Giacobazzi fu coinvolto in una vicenda giudiziaria per cui fu chiesta la sua condanna a un anno e quattro mesi per spaccio di droga; dopo aver chiesto il rito abbreviato e rinunciato al patteggiamento pare che l’equivoco sul possesso di sostanze stupefacenti sia stato chiarito e così l’attore viene ascolto con formula piena perché “il fatto non sussiste”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA