Giuseppe Giacobazzi: gran varietà, oggi 26 giugno 2024 su Italia 1/ Anticipazioni one man show

Giuseppe Giacobazzi: gran varietà: stasera su Italia1 il one man show del comico romagnolo

Questa sera va in onda una nuova puntata del ciclo Italia 1 On Stage, interamente dedicato alla comicità e agli spettacoli dei più celebri cabarettisti del panorama televisivo italiano. A fare gli onori di casa questa sera, mercoledì 26 giugno 2024, è il one man show di Giuseppe Giacobazzi intitolato Gran varietà: a lui il compito di strappare un sorriso ai telespettatori con la sua irriverente ironia, caratterizzata da monologhi divertenti e dal suo spiccato e inconfondibile accento romagnolo.

Come riporta un comunicato pubblicato sul sito Qui Mediaset, lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi è caratterizzato da monologhi inediti, divertenti cavalli di battaglia oltre a tantissime sorprese e novità, a cominciare dai duetti con diversi ospiti. Location del one man show del comico è lo storico Teatro Masini di Faenza: ad accompagnare il campione della risata e della comicità ci sarà anche una band ed un particolare corpo di ballo, il tutto accompagnato da una scenografia accattivante. Uno spettacolo dai ritmi incessanti e che si preannuncia divertente e caratterizzato dalla sferzante ironia del suo protagonista.

Giuseppe Giacobazzi a Italia 1 On Stage: la carriera nel segno della comicità

Giuseppe Giacobazzi: gran varietà è uno show incluso nel ciclo di appuntamenti Italia 1 On Stage, andato in onda per la prima volta in prima serata su Italia 1 nel settembre 2022: oltre al comico romagnolo, a regalare sorrisi e comicità al pubblico sono stati anche gli spettacoli teatrali di Andrea Pucci, Max Angioni e Maurizio Battista.

Attore e cabarettista romagnolo, Giuseppe Giacobazzi e il suo spiccato accento romagnolo accompagnano il pubblico televisivo ormai da diversi anni; dopo aver debuttato sul piccolo schermo nel 2004 nella sitcom Tisana Bum Bum su Rai2, l’anno successivo è entrato nel mondo di Zelig diventando negli anni uno dei pilastri del programma e ritornando ad esibirsi nel 2021.

Giuseppe Giacobazzi: gran varietà, dove vedere il programma in tv e in streaming

Giuseppe Giacobazzi: gran varietà va in onda questa sera, mercoledì 26 giugno 2024, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 circa; oltre alla visione in chiaro, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.











