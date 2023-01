Giuseppe Gibboni, chi è/ Il violinista vincitore del Premio Paganini nel 2021

Giuseppe Gibboni, chi è

Il violinista Giuseppe Gibboni sarà ospiti di Roberto Bolle nella serata Danza con me, in onda su Rai 1. Giuseppe Gibboni è nato nel 2001 in un paesino nei pressi di Eboli. Non è stato difficile per lui appassionarsi al violino perché proviene da una famiglia di musicisti. Sua madre suona il pianoforte e suo padre il violino. Da piccolo quando i genitori si esercitavano con gli strumenti nel salone, lui teneva il ritmo con un tamburello.

Le sue sorelle fin da bambine hanno iniziato a prendere lezioni di violino con il padre e anche lui ha voluto fare lo stesso. Ha imparato a suonare lo strumento molto presto. All’età di quindici anni ha conseguito il diploma in violino presso il “Conservatorio Martucci” di Salerno ottenendo il voto massimo con lode e anche una Menzione d’Onore.

Giuseppe Gibboni: la carriera e i premi

Nel corso della sua carriera Giuseppe Gibboni ha guadagnato prestigiosi premi. Nel 2017 a Bruxelles ha vinto “all’International Violin Competition L. Kogan”. Nel 2016 al “XIII Concorso Internazionale di Violino A. Postacchini” ha eseguito “Capricci” di Paganini vincendo il Primo Premio e un Premio Speciale. Nel 2018 a Bucarest si è classificato al terzo posto al “Concorso Internazionale di violino G. Enescu”. Si è aggiudicato il Primo Premio al “36° Concorso Internazionale di Musica Valsesia”. Da solista si è esibito in prestigiose sale e teatri quali: Ambasciata Italiana di Mosca, Conservatorio Tchaikovkj di Mosca, Conservatorio Salle Royale di Bruxelles e molti altri. Nel 2012 ha suonato in presenza di Papa Benedetto XVI in occasione del “7° Incontro Mondiale delle Famiglie”.

Nel 2016 ha vinto il programma “Prodigi – La musica è vita“. Dal 2018 è membro della “SY-YO Music Society Foundation” di New York. Su Instagram è seguito da 7.800 follower. Nel 2021 Giuseppe Gibboni ha vinto il Premio Paganini, ventiquattro anni dall’ultima vittoria italiana. Il musicista da qualche anno collabora con il pianista Fabio Silvestro. Si sono conosciuti a Roma, mentre frequentava un corso all’Accademia Sincronia della M. Agostinelli.











