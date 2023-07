Giuseppe Giofrè diventa attore dopo Amici 22/ “Ho iniziato dei corsi di recitazione e…”

Giuseppe Giofrè diventa attore nel film L’estate più calda

È un periodo d’oro per Giuseppe Giofrè, reduce dall’esperienza ad Amici 2023 nel ruolo di giudice al fianco di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Il ballerino, infatti, non si ferma affatto e debutta come attore nel nuovo film di Matteo Pilati L’estate più calda, disponibile su Prime Video dal 6 luglio. L’annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram e aveva reso felici i fan. Ora, però, emergono nuovi dettagli di questo esordio nella recitazione in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

Nel film interpreta Michele, il fidanzato della sorella di Nicola, Damiana, interpretata da Michela Giraud. Si tratta di un piccolo ruolo per il ballerino, ma comunque importante poiché ha calcato il suo primo set. Giofrè ammette di aver accettato “perché è una storia d’amicizia e d’amore, romantica e drammatica, ambientata nella bellissima Sicilia. Tutto nasce perché il regista Matteo è un grandissimo fan di Taylor Swift e ci seguiamo su Instagram da un po’ di tempo. Un giorno mi ha contattato, spiegandomi che stava lavorando ad un nuovo film e che ci sarebbe stato un ruolo che sarebbe stato adatto a me“.

Giuseppe Giofrè e il ruolo ricoperto: “Michele è come me, dolce e sensibile“

Giuseppe Giofrè non si è tirato indietro di fronte alla proposta e si è messo in gioco: “Ho registrato un video provino, grazie all’aiuto di una mia carissima amica che fa l’attrice a Los Angeles. Il giorno dopo mi hanno contattato, dicendo che era piaciuto tanto ad Amazon e che il ruolo sarebbe stato mio. I tempi sono stati favorevoli perché proprio in quel periodo, lo scorso anno, mi trovato a Capri con Jennifer Lopez. Così mi sono fermato in Italia una settimana in più e abbiamo girato le mie scene a Roma“.

Grandissima soddisfazione per il ballerino ed ex giudice di Amici, ora anche attore: “Ci tenevo tanto che uscisse questo aspetto della mia personalità. Michele è tamarro, alla fine è tanto buono e dolce. Un po’ come sono io nella vita, sono molto dolce e molto sensibile“. L’idea di proseguire nella recitazione è più che concreta per lui: “Ci sto pensando seriamente. Ho iniziato dei corsi di recitazione e vorrei prendere strade diverse rispetto alla danza. Io nasco come ballerino e ho sempre fatto quello che volevo. In America ho avuto tantissime soddisfazioni, vivo lì da quasi dieci anni. Ho fatto della mia passione il mio lavoro e non voglio fermarmi. Spero che ci sarà qualcosa in futuro“.











