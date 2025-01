E’ stata per circa un ventennio ‘la bionda’ dei Ricchi e Poveri; poi la carriera da solista ma è soprattutto la prima parte della sua carriera ad averla iscritta all’albo di coloro che hanno fatto la storia della musica. Stiamo parlando di Marina Occhiena, al centro della curiosità degli appassionati anche per ciò che riguarda la vita privata e sentimentale. A tal proposito, scopriamo chi è Giuseppe Giordano – marito della cantante – con il quale è convolata a nozze nel 1997 e poco dopo ha dato alla luce l’unico figlio Gionata.

A differenza dell’ex volto dei Ricchi e Poveri, Giuseppe Giordano – marito di Marina Occhiena – non è professionalmente legato al mondo dello spettacolo. Il 73enne che da oltre vent’anni vive al fianco della cantante è un noto e stimato ginecologo; come raccontato proprio dalla moglie in alcune interviste, proprio la sua professione è stata fondamentale quando insieme hanno deciso di affrontare il viaggio della genitorialità coronato con la nascita del figlio Gionata poco dopo il matrimonio celebrato nel 1997.

Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena: “Fa davvero tanto per me…”

“Mio marito è dolce, è abituato a dirigere e gestire tutto ma non è uno che comanda. Io sono contenta e sicura del mio amore; sento che lui fa davvero tanto per me oltre ad essere il mio compagno di vita”. Parlava così Marina Occhiena in un’intervista di diversi mesi fa a Domenica In, parole che mettono in evidenza la bellezza del rapporto con suo marito Giuseppe Giordano.

Chi è invece Gionata, figlio di Marina Occhiena e suo marito Giuseppe Giordano? Sul suo conto le informazioni sono carenti; privacy e discrezione accompagnano la quotidianità del ragazzo e anche la cantante ha sempre evitato di esporre la sua vita privata al racconto mediatico. Sappiamo però qualcosa sulla genesi della sua nascita sempre grazie al racconto dell’ex volto dei Ricchi e Poveri. “Ho sempre desiderato di avere un figlio ma non avevo un compagno giusto; non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto ma l’ho trovato a 41 anni… Si comincia ad avere qualche problemino a quell’età, non è impossibile ma è più difficile”. La cantante ha poi spiegato: “Ho avuto la fortuna che mio marito è un ginecologo; mi ha portato sul percorso dell’inseminazione assistita che mi ha permesso di diventare mamma”.

