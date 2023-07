Giuseppe ha contattato la single Roberta dopo Temptation Island 2023?/ Lei lancia la bomba: “Ho gli screen”

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo, cos’è accaduto dopo Temptation Island 2023?

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo hanno deciso di lasciare Temptation Island 2023 insieme. Dopo un primo falò di confronto, concluso con la decisione condivisa di lasciarsi, Giuseppe è tornato sui suoi passi e ha chiesto a Gabriela un secondo incontro, che è stato per loro chiarificatore. La 20enne ha perdonato tradimenti e bugie, decidendo di ricominciare da zero ma solo a patto di trovare un Giuseppe diverso, più maturo.

“Mi deve dimostrare, piano piano da stasera. – ha spiegato Gabriela subito dopo il secondo falò di confronto con Giuseppe – All’inizio non mi mancava proprio. Da quando ho iniziato a vedere i video stavo malissimo. Ho avuto paura, ho iniziato a pensare che gli piacesse quell’altra persona. Devo ricominciare da zero. Non è abitudine, è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti.”

Mentre la coppia torna dunque alla sua vita con queste premesse, “quell’altra persona”, ovvero la single Roberta De Grazia, lancia una vera e propria bomba. La tentatrice per la quale Giuseppe sembrava aver preso una cotta a Temptation Island ha lanciato su TikTok quello che pare essere un avvertimento a Gabriela. “Fai la brava amo perché inizio a stancarmi e parlo io”, ha scritto Roberta a corredo di un suo video, concludendo: “Ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni“. Parole forti con le quali la tentatrice sembra voglia far sapere che Giuseppe, subito dopo Temptation Island, l’ha contattata, a dispetto delle promesse fatte a Gabriela. Cosa che, a quanto pare, potrebbe dimostrare attraverso degli screen. Cosa accadrà adesso?

