Giuseppe Iannoni, l’ex marito di Carmen Di Pietro svela un retroscena/ “Non sono andato in studio perché…”

Giuseppe Iannoni svela un dettaglio su Carmen Di Pietro: “Sembra pressante ma…”

Giuseppe Iannoni è l’ex marito di Carmen Di Pietro. L’uomo aveva rilasciato qualche settimana fa un’intervista interessante a Fan Page in cui aveva commentato la partecipazione del figlio Alessandro Iannoni e dell’ex moglie all’Isola dei Famosi. Giuseppe si era detto particolarmente soddisfatto per la scelta del figlio di abbandonare il reality per motivi di studio. Giuseppe aveva dichiarato: “È un ragazzo molto responsabile, il suo futuro è al primo posto delle priorità e, contrariamente a quanto sembra, anche nel rapporto con la madre sa farsi valere”.

Giuseppe ha poi svelato che Alessandro era particolarmente incuriosito da questa esperienza all’Isola dei Famosi. La madre non ha fatto alcuna opera di convincimento: “Carmen non ha mai fatto nulla per convincerlo. Spesso però sentiva la madre parlare della sua prima esperienza sull’Isola e delle sfide che si era trovata ad affrontare, così si è incuriosito. Ha scelto di partecipare un po’ per mettersi alla prova, un po’ per vedere di cosa di trattava”, ha rivelato. Giuseppe ha però chiarito che Alessandro non è solo un ragazzo dedito allo studio: “Alessandro non è un ragazzo “casa e chiesa” che studia e basta obbedendo agli ordini della madre, come può essere sembrato. È un ragazzo come tanti, con una vita sociale, gli amici, il divertimento: semplicemente lo studio ora è la sua priorità e questo da padre mi rende felice”.

Giuseppe Iannoni e il rapporto con Alessandro Iannoni: “Negli ultimi anni ho viaggiato molto e…”

Giuseppe Iannoni e Carmen Di Pietro hanno divorziato nel 2017. Inaspettatamente i due hanno deciso di dividersi pur mantenendo buoni rapporti. Carmen Di Pietro è una delle favorite per la vittoria dell’Isola dei Famosi. Parlando dell’ex moglie e del rapporto con i figli, Giuseppe Iannoni ha confidato: “Carmen è così com’è, non finge assolutamente. È una mamma molto presente perché ci tiene ad indirizzare i suoi figli sulla giusta via. Il loro rapporto è lo stesso anche a casa. Carmen può sembrare pressante, ma Alessandro sa farsi valere. Se sa che sua madre gli dirà sei volte di lavarsi i denti, alla seconda fa già finta di nulla”.

Giuseppe è sempre stato presente nella vita dei suoi figli ma durante questa esperienza non è mai apparso in studio. La sua scelta è stata dettata dal fatto di non volerlo condizionare nei suoi giudizi: “Negli ultimi anni ho viaggiato molto, capitavo poco spesso a Roma, ma al di là di questo il nostro rapporto è sempre stato ottimo. Per lui sono un punto di riferimento, proprio per questo non sono voluto andare in studio, non volevo condizionarlo in nessun modo”. Giuseppe ha incoraggiato però Alessandro a partecipare all’Isola dei Famosi: “Gli ho detto che, come tutte le cose, era un’occasione di crescita in più. Ogni estate ad esempio lui va in Inghilterra e lavora come cameriere, mantenendosi da solo. L’ho sempre incoraggiato, ogni esperienza lo aiuta a crescere”, ha precisato.











