Giuseppe Laterza è morto, addio al maestro del gelato/ Stroncato dalla malattia

Giuseppe Laterza non ce l’ha fatta. Il maestro del gelato pugliese è morto all’età di 42 anni, stroncato da una brutta malattia. Come riporta Repubblica, la comunità di Palagiano (Bari) è in lutto per la scomparsa di una persona benvoluta da tutti, capace di lasciare il segno per gentilezza e maestria.

Giuseppe Laterza aveva imparato il mestiere del padre Mincuccio, soprannome di Domenico, e proprio da quel nickname è arrivato il nome per la nota gelateria che ha raccolto premi su premi nel corso degli anni. Citata nel 2017 dalla rivista specializzata Dissapore tra le sorprese del panorama internazionale, la gelateria è stata in grado di conquistare tutti, anche Alessandro Borghese, che lo invitò a Kitchen & Sound Ice Cream.

GIUSEPPE LATERZA É MORTO, LUTTO A PALAGIANA

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia di Giuseppe Laterza comparsi sul web nel corso delle ultime ore. Numerosi colleghi hanno voluto ricordare le sue qualità ai fornelli ma soprattutto le sue qualità umane, che lo hanno reso un esempio per molti. «Mancano le parole. Manca il fiato. Abbiamo sperato, pregato, pianto, gioito con te, in un’attesa angosciante. Hai vissuto questa terra raccontando con umiltà e fierezza la tua eccellenza, la tua appartenenza. Hai difeso la piazza, la tua famiglia, gli eventi, le idee, i confronti. Nulla finisce per sempre Caro Giuseppe. Il tuo ricordo resterà impresso nelle nostre vite», il saluto commosso del sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna: «La comunità di Palagiano ti resterà grata per quanto hai saputo fare per tutti noi. Ti dedichiamo i segni che lasci, perché possano continuare a raccontarci l’uomo che sei stato. Palagiano non ti dimenticherà mai. Addio Fratello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA